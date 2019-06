373 éve ezen a napon, 1646. június 5-én látta meg a napvilágott a Helen Cornaro néven is ismert Elena Cornaro Piscopia. Képességei már korán feltűntek környezetének, még a család barátainak is. Utóbbi körből arra biztatták a kis Elena szüleit, hogy mielőbb kezdjék el taníttatni lányukat – ami abban a korban egyáltalán nem volt általánosnak tekinthető.

Elena maximálisan beváltotta a család reményeit. Görögül és latinul tanult, később arabul, franciául, héberül és spanyolul is megtanult. Miközben csembalón, hárfán, hegedűn és a zongora egyik elődjének tekinthető klavikordon is játszott. Később a matematika és a csillagászat iránt is érdeklődést mutatott, de végül a filozófia és a teológia került érdeklődése középpontjába. Kiterjedt érdeklődése a környékbéli tudósok figyelmét is felkeltette, így több tudományos társaságba is meghívták.

1672-ben felvették a Padovai Egyetemre, ami akkor nőként már önmagában sem volt szokványos. Olyannyira, hogy arról, hogy teológiából doktoráljon, a katolikus egyház már hallani sem akart. Ezért aztán Elena Cornaro Piscopia úgy döntött, filozófiából szerzi meg doktoriját, melynek védésére 1678-ban kerül sor. Védése iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a Padovai Egyetem nem tudott megfelelő helyszínt biztosítani a vizsgára, így azt a város katedrálisában kellett megtartani diákok, tanárok, szenátorok előtt. Az eseményre Olaszország több egyeteméről is érkeztek vendégek.

A doktorandusz védésén latin nyelven magyarázott el véletlenszerűen kiválasztott bekezdéseket Arisztotelész írásaiból. Védése annyira lenyűgözte a hallgatóságot, hogy meg sem tartották az ilyenkor szokásos titkos szavazást, hanem azt mellőzve, azonnal megítélték neki a tudományos fokozatot. Így a 32 éves Elena Cornaro Piscopia lett az első nő, aki ledoktorált, megnyitva az utat a mai, modern felfogás és megannyi tudós nő előtt.

