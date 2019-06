Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga van a méltósághoz, mindenkinek joga van a boldogsághoz, mindenkinek joga van a szabad szerelemhez\".","shortLead":"Ma indul a Pride szerte Európában, a zuglói polgármester pedig kitett egy szivárványos zászlót, \"mert mindenkinek joga...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda207f-f419-424b-920d-086886a63809","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Karacsony_Gergely_kitette_a_Pride_szivarvanyos_zaszlojat_a_zugloi_polgarmesteri_hivatalra","timestamp":"2019. június. 07. 17:09","title":"Karácsony Gergely kitette a Pride szivárványos zászlóját a zuglói polgármesteri hivatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú hirdetési megoldása. Egy hazai szakértő szerint fel fogja forgatni a piacot: élénkül a verseny, lesznek nyertesek és vesztesek, de a vevők mindenképpen jól járnak.","shortLead":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú...","id":"20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3799e6-00db-4555-819a-c67927af9d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","timestamp":"2019. június. 09. 08:03","title":"Itt a Google árösszehasonlítója, Magyarországon is bekapcsolták a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","shortLead":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","id":"20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce1977c-9fd9-497b-ae59-e62383bf9cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 08. 12:40","title":"Román-magyar barátságtüntetés lesz Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","shortLead":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","id":"20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c6126b-7760-4a60-bd7e-3e175db3556c","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","timestamp":"2019. június. 07. 16:07","title":"Megússza a bírósági pert a brit miniszterelnöki székre legesélyesebb Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor viszont nem szóltak értük. Az egyik leggazdagabb magyar az RTL-nek nyilatkozott. ","shortLead":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor...","id":"20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46250d-03ea-41a1-bb2d-3946d3674a8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 07. 17:53","title":"A műtrágyakirály szerint ha a helyzet nem változik, a jövő héten lakatot tesznek a gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói körében a kormánynak az MTA- és a CEU-ügyhöz hasonló hozzáállása, amely szerint nem baj, ha a költözés miatt felmond az MTM összes muzeológusa, majd keresnek újakat. A kormány terveiről és hozzáállásáról a múzeum főigazgatója is szerette volna elmondani a véleményét, de megtiltották neki, hogy szóba álljon lapunkkal. ","shortLead":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói...","id":"20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879f9d48-1170-4807-b015-368164dcd3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","timestamp":"2019. június. 07. 13:50","title":" \"Vér, veríték, könnyek\" – A kormány cinizmusa kiborította a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]