[{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","shortLead":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","id":"20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdfb986-7cb7-4587-90e4-aad0d0f08521","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","timestamp":"2019. június. 14. 15:55","title":"Jól jártak a hőséggel a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati képviselőjelölttel megelégszik. ","shortLead":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati...","id":"20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec93489-cb1f-4fac-8179-0511c0d43e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","timestamp":"2019. június. 15. 14:11","title":"Elfogadja az ellenzéki előválasztás eredményét az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","shortLead":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","id":"20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c9f66-a5e9-4aca-861d-9bef2cda1496","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","timestamp":"2019. június. 15. 13:06","title":"Dokumentumokkal cáfolja a Fidesz Karácsony Gergely állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orlandóban lehet felülni a repülő jármű sínekre helyezett mására.","shortLead":"Orlandóban lehet felülni a repülő jármű sínekre helyezett mására.","id":"20190614_harry_potter_hagrid_vidampark_hullamvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c004d5c-85e6-4723-8fea-0622e4b1699e","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_harry_potter_hagrid_vidampark_hullamvasut","timestamp":"2019. június. 14. 16:04","title":"Utazzon a Harry Potter-univerzumban Hagrid motorján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a42c3a1-20f6-4e3a-be1c-9165f620dd77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy köztörvényes bűncselekmény nyomán adnának ki egy hongkongi férfit Tajvannak, ehhez azonban egy olyan törvényt kellene elfogadni, amely a hongkongiak szerint bármikor a politikai ellenvéleménnyel élők ellen fordítható. A most kialakult tüntetési hullám sokkolta Hongkongot.","shortLead":"Egy köztörvényes bűncselekmény nyomán adnának ki egy hongkongi férfit Tajvannak, ehhez azonban egy olyan törvényt...","id":"20190614_Ujabb_osszetuzesekre_keszul_Hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a42c3a1-20f6-4e3a-be1c-9165f620dd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f038fb18-7c98-45c3-8020-f7c44d8f6b12","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Ujabb_osszetuzesekre_keszul_Hongkong","timestamp":"2019. június. 14. 17:30","title":"Egy gyilkosság, amely előhozta a hongkongiak minden félelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","shortLead":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","id":"20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f3ee48-9247-4141-9a0d-71f311f29e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","timestamp":"2019. június. 14. 13:40","title":"Emlékmű lehet a Hableány hajóroncsának orrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lesz. ","shortLead":"Hatalmas buli lesz. ","id":"20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b097e-b1d2-4484-9fa2-92faa094fe5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","timestamp":"2019. június. 14. 17:31","title":"Az AC/DC zenél majd Sergio Ramos esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]