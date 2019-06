Az Apple, a Facebook, a Google vagy a Microsoft főnöke a jobb?

A Glassdoor a munkavállalók anonim véleménye alapján állít össze minden évben listákat a nagy (és külön a kisebb) amerikai (továbbá német, brit, francia és kanadai) vállalatok vezetőinek értékeléséről. Úgy mondják, addig nincs baj, amíg valaki benne van ebben a bizonyos top 100-ban. Tavaly az egyik legismertebb „első embernél” Tim Cooknál már rezgett a léc, ugyanis a 96. helyre került, idén viszont visszatornázta magát a 69. helyre. Cook egyébként már volt a nyolcadik legkedveltebb CEO (2016-ban).

Egy vezető megítélésénél nagy szerepet játszanak a cég sikerei is, talán ezért is javíthatott olyan sokat Satya Nadella Microsoft-vezér, 2018-ban a 20. helyen állt, most viszont már a 6. hely lett az övé. Néhány további név és helyezés a tech-világból: megtartotta tavalyi 8. helyét a LinkedIn első embere, Jeff Weiner, egy hellyel hátrébb került Sundar Pichai (Google), így most a 46., és igen sokat esett vissza Mark Zuckerberg megítélése. Míg tavalyelőtt a 10. helyen, tavaly pedig a 16.-on végzett, addig idén visszaesett az 55. helyre, ami egyébként érthető a legnagyobb közösségi oldal működését kísérő sorozatos botrányok fényében (valószínűleg az alkalmazottak is az első számú embert teszik felelőssé, ha sokszor emlegetik munkahelyüket negatív felhangok kíséretében).

Kicsi más a helyzet a legkedveltebb amerikai munkahelyek listáján: a tech cégeknél a LinkedIn a hatodik, a Facebook a hetedik, majd utánuk a Google következik. Érdekes módon a Microsoft sokkal lejjebb, a 34. helyen található.

