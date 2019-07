Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok szavazatát, és a csúcsjelöltek helyett egy saját bizottsági elnököt varázsolni a brüsszeli bürokrácia élére. A helyzet az, hogy a Tanács valóban felrúgta a népfelség elvét, de Orbán Viktornak ehhez volt demokratikus felhatalmazása.","shortLead":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok...","id":"20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b9c226-00e0-45b1-b30b-8b654ff685a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","timestamp":"2019. július. 05. 15:20","title":"Elárulta a demokráciát? Orbán éppenséggel érvényt szerzett a magyarok akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","shortLead":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","id":"20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676d55b9-1b17-4bbf-a711-d2f1dad6828f","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","timestamp":"2019. július. 04. 13:25","title":"Dobrev Klára nem szavazta meg Járóka Lívia EP-alelnökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítések, rosszabb munkakörülmények, kicsi fizetés – nem csoda, ha az állam most lasszóval fogna olyanokat, akik hajlandóak dolgozni a közigazgatásban.","shortLead":"Leépítések, rosszabb munkakörülmények, kicsi fizetés – nem csoda, ha az állam most lasszóval fogna olyanokat, akik...","id":"20190704_Egyre_nagyobb_bajban_a_kozigazgatas_nagy_a_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae8416-c7b0-40ae-8923-edb0e7223b16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Egyre_nagyobb_bajban_a_kozigazgatas_nagy_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 04. 11:33","title":"Egyre nagyobb bajban a közigazgatás, nagy a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","shortLead":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","id":"20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb7678a-c83a-4a5b-b49f-987d0735a3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","timestamp":"2019. július. 04. 15:03","title":"A magyarországi halastavakban is ott vannak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre. A Legfelsőbb Bíróság most azt mondja, nem jó tényállásért ítélték el őket.\r

\r

","shortLead":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre...","id":"20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1cbaa4-af81-40a7-8a6a-efb420fa7194","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","timestamp":"2019. július. 05. 18:49","title":"Török újságírókra kiszabott életfogytiglani ítéleteket helyezett hatályon kívül a Legfelsőbb Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sünökben lelték fel az eddig nálunk nem szaporodó Hyalomma marginatum fajt. Az afrikai krimi-kongói vérzéses láz magas lázzal és belső vérzéssel jár, magas a halálozási aránya is.\r

\r

","shortLead":"Sünökben lelték fel az eddig nálunk nem szaporodó Hyalomma marginatum fajt. Az afrikai krimi-kongói vérzéses láz magas...","id":"20190705_Verzeses_lazat_terjeszteni_kepes_kullancsot_talaltak_a_Margitszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3560d7cd-fbd5-4591-936d-126b3d9ed5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Verzeses_lazat_terjeszteni_kepes_kullancsot_talaltak_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. július. 05. 15:03","title":"Vérzéses lázat terjeszteni képes kullancsot találtak a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis nem vállalja.","shortLead":"Ugyanis nem vállalja.","id":"20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61163f7a-6081-4125-b113-93558e9eb7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 04. 20:15","title":"Lázár Jánosból nem lesz polgármester-jelölt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]