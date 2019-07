Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek a rekonstrukciójára.","shortLead":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek...","id":"20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c1677-bd2e-40ca-b795-e18bfa57213d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Különleges strandfürdő nyílt meg újra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","shortLead":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","id":"20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4aadde-da52-420e-bc9e-b5946c3b3de1","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","timestamp":"2019. július. 09. 08:02","title":"Folytatódhat a 7-es cikkely szerinti eljárás, szeptemberben kérdezik a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini embere Orbánt is megemlíti, mint oroszpárti szövetségesüket. ","shortLead":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini...","id":"20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f56e00-66a2-43ca-89e1-2ad9cf478866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 10. 17:05","title":"Hangfelvétel készült arról, ahogy Salvini embere orosz támogatásról tárgyal az EP-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a5c06d-f5a8-4849-bd58-65bf3630a3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilenc szarvas pusztult el, egyikük gyomrában 4,3 kilónyi műanyagszemetet találtak. ","shortLead":"Kilenc szarvas pusztult el, egyikük gyomrában 4,3 kilónyi műanyagszemetet találtak. ","id":"20190709_Muanyag_zacskoktol_pusztultak_el_szarvasok_egy_japan_parkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a5c06d-f5a8-4849-bd58-65bf3630a3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c0b04-aec5-4502-a90d-0f2b491b5bf1","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Muanyag_zacskoktol_pusztultak_el_szarvasok_egy_japan_parkban","timestamp":"2019. július. 09. 17:28","title":"Műanyag zacskóktól pusztultak el szarvasok egy japán parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","shortLead":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","id":"20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4fdf60-636e-48e5-b8fd-512a2a90db2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","timestamp":"2019. július. 10. 19:33","title":"Felfedeztek egy aszteroidát, amin mindössze 151 napig tart egy év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését megvizsgálják. ","shortLead":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését...","id":"20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4452e1-8b6f-4af9-8238-9cf183cc9f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. július. 10. 20:38","title":"Tarlós: \"Volt egy kis tányércsörgés\" a parkolás központosításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]