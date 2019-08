Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni a saját operációs rendszerükre. Erről is szó esett az Őrültech legújabb adásában.","shortLead":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni...","id":"20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab049be-d550-4a34-8c1b-c44d9f16bf49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:03","title":"Podcast: A Huawei meglépte, amitől tart a Google és az Android is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","shortLead":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","id":"20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2fdfc-c72b-425b-93fc-141a5f39bf8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:34","title":"600 ezer forintot érnek a 6-os lottó 5 találatos szelvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","shortLead":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","id":"20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2b97c1-0bcf-459f-958a-3da7b696040b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:15","title":"Nem örült, hogy születésnapjára BMW-t kapott, ezért a folyóba lökte a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak.","shortLead":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új felmérésből. Bukásról ugyanakkor (még) nincs szó. ","shortLead":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új...","id":"20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ff695-c601-4d69-873e-e67e3c14b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:03","title":"Nem nagyon érdekli a magyar márkákat az Instagram tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9101d5-f2a0-4666-8ab5-27e1ce7600bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatóknak egy új algoritmus segítségével sikerült katalógust készíteniük a közlekedési táblákról, ezáltal szelektálhatóvá is tették azokat.","shortLead":"Ausztrál kutatóknak egy új algoritmus segítségével sikerült katalógust készíteniük a közlekedési táblákról, ezáltal...","id":"20190812_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla_google_street_view","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9101d5-f2a0-4666-8ab5-27e1ce7600bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78a074-b9a3-48c1-808c-3a72d0506b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla_google_street_view","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:03","title":"A mesterséges intelligencia felismeri a rossz KRESZ-táblákat a Google Street View-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]