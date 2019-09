Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infarktusa után az intenzív osztályon kezelték az előadóművészt egy németországi kórházban. Úgy tűnt, az újabb betegségből is fel tud épülni.","shortLead":"Az infarktusa után az intenzív osztályon kezelték az előadóművészt egy németországi kórházban. Úgy tűnt, az újabb...","id":"20190917_Terry_Black_a_hetvegen_meg_a_hazateresre_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183961b0-0281-4cf5-9060-93fa0898ac79","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Terry_Black_a_hetvegen_meg_a_hazateresre_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:07","title":"Terry Black a hétvégén még a hazatérésre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","shortLead":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","id":"20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cf4def-fa08-49ce-8067-8ad07002093a","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:32","title":"Mark Ruffalo beszólt a magát Hulknak képzelő Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak lényegében alanyi jogon járó, lakásra költhető állami támogatást ígér. A bejegyzés valótlan, aki megosztja, hazugságot terjeszt.","shortLead":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak...","id":"20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab7cb6f-01d1-431a-85d0-c11afe9b7925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:03","title":"Ma lenne az alanyi jogon mindenkinek járó 2,5 millió forint napja – ha nem lenne óriási kamu a hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","shortLead":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","id":"20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6f7e68-09b3-4eb7-9d46-853ce97519a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:02","title":"Egy VII. kerületi lépcsőházba berántva próbált megerőszakolni egy nőt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási iroda eljárást indított.","shortLead":"A helyi választási iroda eljárást indított.","id":"20190916_elhunytak_alairasok_munkaspart_mi_hazank_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e8d7b-8ff3-4a6b-8b3e-6b44f645ce8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_elhunytak_alairasok_munkaspart_mi_hazank_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:29","title":"Elhunytak aláírásai szerepelnek a Munkáspárt és a Mi Hazánk ajánlóívein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc9819e-4292-422c-b433-7b4f6ea18d8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"AZ ENI finomítójában volt robbanás.","shortLead":"AZ ENI finomítójában volt robbanás.","id":"20190917_robbanas_legnagyobb_olasz_olajfinomito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc9819e-4292-422c-b433-7b4f6ea18d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d31b646-9bb4-4e62-a65a-c126ad9530a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_robbanas_legnagyobb_olasz_olajfinomito","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:36","title":"Robbanás történt a legnagyobb olasz gázfinomítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő úttörője annak, hogy egy olyan múltat találjanak ki, amely soha nem létezett - mondta Jason Stanley.","shortLead":"A magyar kormányfő úttörője annak, hogy egy olyan múltat találjanak ki, amely soha nem létezett - mondta Jason Stanley.","id":"20190916_Orban_egyike_a_vilag_nagy_bajainak_a_Yale_professzora_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6660f5-05c5-4306-8104-4fc7a13e2ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Orban_egyike_a_vilag_nagy_bajainak_a_Yale_professzora_szerint","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:59","title":"Orbán egyike a világ nagy bajainak a Yale professzora szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]