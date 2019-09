Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak a civil szervezetekről.","shortLead":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak...","id":"20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e6eed-02bc-45fa-bb18-d0c69aa0adea","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"A bíróság visszarendelte a rágalmazás helyszínére az ifjúsági kereszténydemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket. Az ufóhívők ugyanilyen régóta meg vannak győződve arról, hogy a hatalom rejtegeti előlük a bizonyítékokat, miközben a földönkívüliek ha nem is a spájzban, de legalábbis az előszobában járnak. Meggyőző magyarázat a mai napig sincs mindenre, de a tudomány fejlődésével sok esetet sikerült már megfejteni.","shortLead":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket...","id":"20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7c48e8-865f-494a-9c3a-b391ac6a8a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:00","title":"Mi látható valójában a titokzatos UFO-felvételeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","shortLead":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","id":"20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527da4e-1fc5-4e22-a06d-f9f5c1c44856","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:49","title":"Sokkal színesebb lenne az utcakép, ha nálunk is lenne az új kis Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","shortLead":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","id":"20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fdca83-8a34-4390-b9cc-ccd8689a534e","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:01","title":"Beck Zoli is beszállt a pécsi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zagytározójából kiömlő 12 millió köbméternyi iszap 249 ember halálát okozta januárban. ","shortLead":"A zagytározójából kiömlő 12 millió köbméternyi iszap 249 ember halálát okozta januárban. ","id":"20190920_Dollarmilliokra_iteltek_egy_katasztrofat_okozo_brazil_banyavallalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7a106-ff15-4164-ae33-ba56186599da","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Dollarmilliokra_iteltek_egy_katasztrofat_okozo_brazil_banyavallalatot","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:45","title":"Dollármilliókra ítélték a gátszakadást okozó brazil bányavállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros pontot szerzett az Espanyol otthonában, 1-1 lett a végeredmény Barcelonában.","shortLead":"A Ferencváros pontot szerzett az Espanyol otthonában, 1-1 lett a végeredmény Barcelonában.","id":"20190919_ftc_ferencvaros_espanyol_europa_liga_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa02f90-ddfb-4cfb-a649-fc7992d09d40","keywords":null,"link":"/sport/20190919_ftc_ferencvaros_espanyol_europa_liga_barcelona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 22:55","title":"Elrontotta a Fradi az Espanyol ünnepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]