[{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök alkalmas embereket akar látni az alkalmas feladatra.","shortLead":"A miniszterelnök alkalmas embereket akar látni az alkalmas feladatra.","id":"20191013_Orban_Viktor_a_Facebookon_adta_ki_a_feladatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8bd0a-1154-467d-96c2-e3c158dfb7d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_Viktor_a_Facebookon_adta_ki_a_feladatot","timestamp":"2019. október. 13. 10:11","title":"Orbán Viktor a Facebookon adta ki a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","shortLead":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","id":"20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c77cfe-bff3-450f-8861-9ecabd0d99cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","timestamp":"2019. október. 13. 21:09","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött...","id":"20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f13ba7-d4f2-4973-9355-5976a8b8f7de","keywords":null,"link":"/sport/20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","shortLead":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","id":"20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fd44-b9ac-4fb5-b0aa-be8145ccd30b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","timestamp":"2019. október. 13. 18:55","title":"Előkerült Borkai Zsolt, ő is leszavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","shortLead":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","id":"20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99093048-6dce-4db4-9dca-cdb0e08c57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 21:20","title":"Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","shortLead":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","id":"20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e214fc-c5ae-464e-9761-c1064b9f6fd9","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Több száz métert zuhant egy házaspár a Tátrában, a nő túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]