[{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor készült felvételek egy részét.\r

","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor...","id":"20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048cec2-4968-4b40-90a3-9d5ec08702bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","timestamp":"2019. október. 31. 06:44","title":"Videón az amerikai támadás az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze a NER-től.","shortLead":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze...","id":"20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fcb1d-a5c1-4b5d-8531-fea003c4dbce","keywords":null,"link":"/360/20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","timestamp":"2019. október. 31. 15:00","title":"Közpénzből pipálná le a magyar pénzküldő a bankokat és a PayPalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal elnök-vezérigazgatója szerint a politikai üzeneteket \"kiérdemelni kell, és nem megvásárolni\".\r

","shortLead":"A közösségi oldal elnök-vezérigazgatója szerint a politikai üzeneteket \"kiérdemelni kell, és nem megvásárolni\".\r

","id":"20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a11d39-69a2-4be6-8924-0aba6532bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","timestamp":"2019. október. 31. 06:10","title":"Kitiltja a politikai hirdetéseket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","shortLead":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","id":"20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21810f26-8ea0-48a3-b3a4-a31eff9d8a82","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","timestamp":"2019. október. 30. 20:25","title":"Újabb politikus intett búcsút az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.","shortLead":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és...","id":"20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f89671-edc9-4c71-b266-b8e29303b668","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","timestamp":"2019. október. 31. 10:11","title":"Az FBI segítségével Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","shortLead":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","id":"20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3c5a5-ca91-4a39-8f8f-d2d47774563a","keywords":null,"link":"/sport/20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","timestamp":"2019. október. 31. 05:25","title":"Óriási meccsen ütötte el a továbbjutástól a Liverpool az Arsenalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]