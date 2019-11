Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Az uralkodó jobboldali rend részleges vereséget szenvedett el az október 13-ai helyhatósági választásokon. Múló zavar után az ellentámadás megkezdődött.","shortLead":"Az uralkodó jobboldali rend részleges vereséget szenvedett el az október 13-ai helyhatósági választásokon. Múló zavar...","id":"20191119_tgm_virag_a_kormanyzo_ur_sirjan_lazar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47de8c6f-f522-4c2d-a1f9-bdb4e5aea573","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_tgm_virag_a_kormanyzo_ur_sirjan_lazar","timestamp":"2019. november. 19. 10:50","title":"TGM: Virág a kormányzó úr sírján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","shortLead":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","id":"20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f61748-76f0-4a04-92df-c2b6846fede3","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","timestamp":"2019. november. 18. 09:53","title":"Megtámadták a roma nemzetiségi választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","shortLead":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","id":"20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e49639-31b4-4638-bfa5-41a44442d44d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","timestamp":"2019. november. 19. 09:22","title":"Maffia, tolvaj, lakásmutyi – ezeket a szavakat blokkolta Ferencváros volt fideszes önkormányzata a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","shortLead":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","id":"20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77042090-7f86-4a24-a3ea-6982bd2b1688","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","timestamp":"2019. november. 18. 12:46","title":"Többéves rekordokat döntött meg szombaton az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","shortLead":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","id":"20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919a8214-ff20-4313-850f-6491a0cedfe5","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","timestamp":"2019. november. 18. 16:49","title":"„A főpolgármester az atlétika mellett” – írták Karácsonyról a vele találkozó atlétikai vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7f8161-d1ce-4cb0-a0a8-74f16a85e74d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.","shortLead":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.","id":"20191118_Lezuhant_es_sulyosan_megsebesult_egy_budapesti_cirkusz_artistaja_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7f8161-d1ce-4cb0-a0a8-74f16a85e74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14fd3a-06e5-4457-85b7-77047f485d1c","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Lezuhant_es_sulyosan_megsebesult_egy_budapesti_cirkusz_artistaja_Erdelyben","timestamp":"2019. november. 18. 08:29","title":"Lezuhant és súlyosan megsebesült egy budapesti cirkusz artistája Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]