Tömérdek androidos alkalmazás ellenőrzése után szomorú tanulságot vont le a Check Point kiberbiztonsági cég. Állítják: sok népszerű appban most is találhatók sérülékenységek, melyeket a program gyártója által kiadott szoftverfrissítés sem képes orvosolni.

A Wired által is idézett kutatás szerint a fejlesztők gyakran támaszkodnak egy előre megírt kódra, amely mindenki számára elérhető. Ezek a kódkönyvtárak azonban, mint bármely más szoftver, biztonsági réseket is tartalmazhatnak, a hibák pedig akaratlanul is bekerülhetnek a készülő alkalmazásba. A Check Point annak igyekezett utánajárni, hány olyan androidos szoftver lehet, amely a kódbázis régebbi, sebezhető változatát használja.

Az eredmény lesújtó.

A CP szakemberei azt találták, hogy a Play áruházba feltöltött alkalmazások ezrei(!) hordoznak magukban biztonsági hibákat, amelyek közül néhány évek óta fennáll. "Az eredmény meglepő volt számunkra. Gondoltuk, hogy lesznek hibák, de azt nem, hogy ennyi” – mondta Yaniv Balmas, a Check Point kiberkutatással foglalkozó vezetője.

A CP szerint a jelenség napjaink legnépszerűbb szoftvereit is sújtja, így a Facebook, a Messenger és az Instagram alkalmazásában is megtalálhatók ezek a sebezhetőségek. A közösségi oldal szóvivője ugyanakkor azt mondta: a cég által feltárt hibák nem jelentenek veszélyt a felhasználóikra, mert a fejlesztéshez használt rendszerük más elven működik.

“A legtöbb felhasználó azt gondolja, ha letölti egy alkalmazás frissítését, a kritikus sebezhetőségektől is védve lesz. Ez tévedés”

– hangsúlyozták a CP kutatói, akik szerint rendszerszintű változtatásra lenne szükség. Egyrészt az alkalmazásfejlesztőknek következetesen gondoskodniuk kellene arról, hogy a kódbázisok legújabb, javított változatát használják. Az alkalmazásboltoknak pedig, mint például a Google Play, szigorúbb ellenőrzéseket kellene alkalmazniuk, mielőtt egy programot letölthetővé tesznek.

A Check Point az általuk feltárt problémákat már jelentette a Google felé. A keresőcég válaszul azt közölte, kivizsgálja a cég megállapításait, illetve ezzel párhuzamosan bővítették jutalmazási rendszerüket, hogy ösztönözzék a fejlesztőket a biztonsági kutatókkal való együttműködésre. A CP ugyanakkor hangsúlyozta: a meglévő sérülékenységek ettől nem fognak eltűnni.

