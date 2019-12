Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","shortLead":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","id":"20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb3a5d-972a-4b3d-ac55-07587b3c028b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","timestamp":"2019. december. 04. 22:29","title":"Kálmán Olga: Ez a kormány piti bosszúja Budapest elvesztéséért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén miatt mindent fertőtlenítettek.","shortLead":"A karantén miatt mindent fertőtlenítettek.","id":"20191206_Zenterol_is_elkeszultek_a_karacsonyi_fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2439cbf5-117e-4210-8faa-4e7ac02ec4e2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Zenterol_is_elkeszultek_a_karacsonyi_fotok_video","timestamp":"2019. december. 06. 10:10","title":"Zentéről is elkészültek a karácsonyi fotók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit még embrió állapotukban módosították, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben – közölték kutatók azután, hogy először tették közzé a kínai tudományos kutatásról készült tanulmányt.","shortLead":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit...","id":"20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665df150-de4a-4319-81f0-faeb3f9332ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","timestamp":"2019. december. 05. 07:03","title":"\"Szándékos hazugság\" volt: váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új autóknál tavaly óta kötelező – az eCall vészhívó –, ahhoz hasonlót ajánlanak biztosítótársaságok és más cégek a kerekezőknek. ","shortLead":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új...","id":"201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc40e1-7bc0-4e04-82e0-498a75fc2eea","keywords":null,"link":"/360/201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","timestamp":"2019. december. 05. 16:00","title":"Minden kerékpárra jó lenne felszerelni egy ilyen vészhívót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","shortLead":"Az UK Festival Awards díjátadóján tarolt a magyar zenei fesztivál.","id":"20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b29f7-163a-4384-8037-4e1874e0b2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_sziget_fesztival_dij_uk_festival_awards","timestamp":"2019. december. 06. 05:03","title":"Idén is a Szigetet választották a legjobb külföldi fesztiválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f91d75-28fe-4d62-a49b-dfb90f890c7f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egy szakértő azt állítja, a BorsodChemből kikerült magas sótartalmú szennyvíz beszivárgott a talajvízbe, ez okozta a bajt. A vállalat ezt vitatja, és saját szakértőt bízott meg. Közben a Borsodi Víz tulajdonosa fut a pénze után. Riport.","shortLead":"Egy szakértő azt állítja, a BorsodChemből kikerült magas sótartalmú szennyvíz beszivárgott a talajvízbe, ez okozta...","id":"20191205_borsodi_viz_borsodchem_szennyviz_asvanyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f91d75-28fe-4d62-a49b-dfb90f890c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ca53d-ffce-47c0-b4d7-dc4726d89af8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_borsodi_viz_borsodchem_szennyviz_asvanyviz","timestamp":"2019. december. 05. 11:10","title":"Megszereztük a jelentést, amely leírja, mitől lett fertőzött a Borsodi Víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]