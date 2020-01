Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar légitársaság Dubajba közlekedő gépei Szaúd-Arábia felől közelítik meg az országot.","shortLead":"A magyar légitársaság Dubajba közlekedő gépei Szaúd-Arábia felől közelítik meg az országot.","id":"20200108_A_Wizz_Air_mellett_tobb_kulfoldi_legitarsasag_is_elkeruli_az_iraki_es_irani_legteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cb8d8a-f539-4552-8f31-7184f7cc9c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_A_Wizz_Air_mellett_tobb_kulfoldi_legitarsasag_is_elkeruli_az_iraki_es_irani_legteret","timestamp":"2020. január. 08. 13:51","title":"A Wizz Air mellett több külföldi légitársaság is elkerüli az iraki és iráni légteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.","shortLead":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok...","id":"20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09f693-a9ba-4acc-9c0a-b1ae1acbcce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","timestamp":"2020. január. 09. 20:03","title":"Alaposan megnézték egy rákbeteg szemét a tudósok, és olyat láttak, amit eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább a maga esetleges módján.","shortLead":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább...","id":"20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2871631-3dd0-4cc2-820b-27a28680ee8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","timestamp":"2020. január. 08. 14:46","title":"A béremelésektől és a gyenge forinttól félhetnek a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","shortLead":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","id":"20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb59dc-c1a7-4eee-b079-687cb73df457","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Meghan Markle már Kanadában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Valótlan reklámok miatt kapott büntetést az Időskori Biztonság.","shortLead":"Valótlan reklámok miatt kapott büntetést az Időskori Biztonság.","id":"20200110_Meg_nagyobb_birsag_az_Idoskori_Biztonsagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c1d4b-1cc0-4c88-a194-1970f1ae9999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Meg_nagyobb_birsag_az_Idoskori_Biztonsagnak","timestamp":"2020. január. 10. 12:01","title":"Még nagyobb bírság a GVH-tól az időseket megtévesztő biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad.","shortLead":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring...","id":"20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba6e106-cbe8-4f30-8873-2d545c018eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 09. 15:03","title":"Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","shortLead":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","id":"20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1337cf-d521-4048-b5f7-39abadec5431","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","timestamp":"2020. január. 08. 13:12","title":"Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]