[{"available":true,"c_guid":"092924a3-280d-45a8-b288-790d23cb7b86","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Egysoros verseivel vált ismertté Magyarországon Tari Zsófia, akiről először több mint hat éve írtunk. Ahogy akkor, most is Londonban él, de időközben megtalálta a hidat hazafelé. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket sorsa az Egyesült Királysághoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Egysoros verseivel vált ismertté Magyarországon Tari Zsófia, akiről először több mint hat éve írtunk. Ahogy akkor, most...","id":"20200215_sophie_tari_brexit_portrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092924a3-280d-45a8-b288-790d23cb7b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addd3c94-a666-4d0c-ae6c-19b07417a676","keywords":null,"link":"/elet/20200215_sophie_tari_brexit_portrek","timestamp":"2020. február. 15. 20:00","title":"„Amikor otthon leszállok a gépről, érzek egy szagot, amit itt nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","shortLead":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","id":"20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa36fad-993f-41e3-99c6-e47fd149a40a","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 15. 11:32","title":"Már Európában is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","shortLead":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","id":"20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44c530-c541-4b1e-bcd9-7706cceba677","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","timestamp":"2020. február. 14. 19:07","title":"Országos méréssel érvelnek a városligeti tervek mellett a projekt vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b01cfd-27c4-4ce3-b114-14198dbbd8f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfő hivatalos látogatásra volt hivatalos a pápához. Ádert felesége is elkísérte az útra.","shortLead":"Az államfő hivatalos látogatásra volt hivatalos a pápához. Ádert felesége is elkísérte az útra.","id":"20200214_ader_janos_ferenc_papa_vatikan_magankonyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b01cfd-27c4-4ce3-b114-14198dbbd8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78688de8-48b7-49d8-9b28-ffaea8b89f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_ader_janos_ferenc_papa_vatikan_magankonyvtar","timestamp":"2020. február. 14. 13:43","title":"Áder azért ment Ferenc pápához, hogy Magyarországra hívja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]