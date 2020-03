Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan érzik magukat a párkapcsolatukban, illetve fontos üzenetet továbbítanak a potenciális riválisoknak. ","shortLead":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan...","id":"202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb33e593-d103-4ebf-98d6-4b791d996d33","keywords":null,"link":"/360/202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","timestamp":"2020. február. 29. 09:00","title":"Miért tesz ki valaki közös profilképet a Facebookra? Íme a pszichológusok válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a704ec-e07f-4b5a-8a7b-6de14093570d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200229_Az_Eotvos_Jozsef_Gimnazium_elokeppel_tiltakozik_a_Nat_bevezetese_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a704ec-e07f-4b5a-8a7b-6de14093570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbe9a40-2f51-4e48-9b47-8dcd6351894f","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Az_Eotvos_Jozsef_Gimnazium_elokeppel_tiltakozik_a_Nat_bevezetese_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 11:45","title":"Az Eötvös József Gimnázium élőképpel tiltakozik a Nat bevezetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti temetkezési helye. Biztosat egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy sikerrel járt a projekt.","shortLead":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti...","id":"20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c46fd-3d1b-4c85-a08e-bf44b7809931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","timestamp":"2020. március. 02. 00:03","title":"Megoldódhat az évszázados rejtély, megtalálhatták a titkos átjárót Nofertiti sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni\" - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője pártértekezleten. Az ország mindent bevet, nehogy vírusos betegek ezreivel kelljen a egészségügyének megbirkóznia. \r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a...","id":"20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e4b286-8199-4e07-a101-d96944443d59","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","timestamp":"2020. február. 29. 08:24","title":"Kim Dzsong Un a koronavírusról: a gazdasági célokat minden áron teljesíteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]