Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","shortLead":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","id":"20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189545a-42b9-4d8a-b6bf-4690de09afd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","timestamp":"2020. március. 14. 09:10","title":"Gomperz: Kormányzás megkoronázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős létszámú munkaerő, külföldről behozott anyagok és eszközök: az építőiparban hosszabb ideje meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását jó eséllyel tovább növeli majd a járvány terjedése. ","shortLead":"Jelentős létszámú munkaerő, külföldről behozott anyagok és eszközök: az építőiparban hosszabb ideje meglévő...","id":"20200313_Koronavirus_a_nagy_epitoipari_projektek_lehetnek_leginkabb_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67caf3fe-731b-436d-8297-779dd68168c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Koronavirus_a_nagy_epitoipari_projektek_lehetnek_leginkabb_veszelyben","timestamp":"2020. március. 13. 12:56","title":"Koronavírus: a nagy építőipari projektek lehetnek leginkább veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","shortLead":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","id":"20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d8a39-82c9-45b0-8e02-5b8931b261c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","timestamp":"2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","shortLead":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","id":"20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2656235-bea4-44f4-8ffd-b38b8b81287c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 20:31","title":"Tanára karanténban van, neki hőemelkedése lett, mégsem tesztelték a diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban egy nap alatt 17-tel nőtt a fertőzöttek száma, Szlovákiában 9-cel. Izland betiltotta a tömegrendezvényeket, Venezuelában a metrókon csak arcmaszkban lehet utazni.","shortLead":"Lengyelországban egy nap alatt 17-tel nőtt a fertőzöttek száma, Szlovákiában 9-cel. Izland betiltotta...","id":"20200313_Vilagszerte_terjed_a_koronavirus_osszeul_a_G7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3229c49-d432-4419-8872-e1f81820c7d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Vilagszerte_terjed_a_koronavirus_osszeul_a_G7","timestamp":"2020. március. 13. 18:34","title":"Világszerte terjed a koronavírus, összeül a G7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","shortLead":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","id":"20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9732cec0-c16d-4919-8d99-de42c581c897","keywords":null,"link":"/elet/20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"Koronavírus-kisokos: mit tegyünk és mit ne az egészségünkért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra vár, ezért az önkormányzatok nagyon várják a vonatkozó kormányrendelet megjelenését – írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.","shortLead":"A kormány végre meghozta az egyedül lehetséges döntést az iskolák bezárásáról. Számos kérdés azonban megválaszolásra...","id":"20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24734343-50c6-4157-8fe8-a59146bf428a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Osszehivtak_a_budapesti_operativ_torzset_Karacsony_reagalt_az_iskolabezarasra","timestamp":"2020. március. 14. 08:50","title":"Összehívták a budapesti operatív törzset, Karácsony reagált az iskolabezárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]