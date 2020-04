Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","shortLead":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","id":"20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813703d9-a8b7-4c95-85ab-572c4c5a4909","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:32","title":"A garázsban sátrazik egy kaliforniai orvos, hogy megvédje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","shortLead":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bde58f-f83d-446f-8f79-4e00d7c767a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","timestamp":"2020. április. 02. 14:21","title":"Kamu hír terjed róla, de nem hosszabbítják meg a tanévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","shortLead":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","id":"20200402_marsi_viz_forrasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a513e0ac-6be1-460c-904b-28ba46c210bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_marsi_viz_forrasa","timestamp":"2020. április. 02. 14:03","title":"Legalább két különböző forrásból származik a Marson talált víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","shortLead":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","id":"20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3ef08-578e-4160-8bca-146b2140140c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","timestamp":"2020. április. 02. 14:41","title":"Elindult Vuhanból a vonat, amelyik Mészáros cégének is szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","shortLead":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa293752-6d3a-4576-82aa-225b088c9882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Jobbik: Lélegeztetőgépeket a magyar autógyárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","shortLead":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b517e7a-7d72-4e1c-af45-ef95c01cdea6","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","timestamp":"2020. április. 02. 12:24","title":"Drámai helyzetben a magyar könyvszakma a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48db8d1f-5e10-43eb-ab96-e2886178259c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebességkorlátozás nélküli német autópályák új királya lehet ez az 5 személyes bajor családi autó.","shortLead":"A sebességkorlátozás nélküli német autópályák új királya lehet ez az 5 személyes bajor családi autó.","id":"20200402_mint_a_hurrikan_340_kmh_sebessegre_kepes_ez_az_uj_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48db8d1f-5e10-43eb-ab96-e2886178259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e568e1-5730-4aee-8d6d-d1e16560bf8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_mint_a_hurrikan_340_kmh_sebessegre_kepes_ez_az_uj_bmw_m5","timestamp":"2020. április. 02. 09:21","title":"Mint a hurrikán: 340+ km/h sebességre képes ez az új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elindult a lejtőn az albérleti piac.","shortLead":"Elindult a lejtőn az albérleti piac.","id":"20200402_alberlet_lakas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e691cd-aa0a-4958-8f39-2249dd06e34a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200402_alberlet_lakas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 19:13","title":"Már a tulajdonosoknak kell küzdeniük a jó albérlőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]