Negyedével esett vissza Kínában a szén-dioxid-kibocsátás két hónappal azután, hogy a koronavírus-járvány miatt kijárási tilalmat vezettek be – írta a Carbon Brief.

A brit portál szerint a korlátozásoknak köszönhetően nem csak az ázsai országban csökkent a légszennyezés mértéke, Európában például az iparosodott észak-olasz régió felett figyelhető meg a tisztább légkör. Ez az Európai Űrügynökség (ESA) műholdas adatait elemezve is látható, de hasonlóról számoltak be a Valenciai Műszaki Egyetem kutatói a spanyol vagy New York-i légszennyezettséget elemezve, és az Európai Űrügynökség is látványos tisztulást tapasztalt Olaszország felett.

A Carbon Brief szerint a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 4 százalékkal, összesen 1600 millió tonna szén-dioxiddal csökkenhet a kibocsátás.

A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy még ez a mérséklődés sem elegendő ahhoz, hogy elérjék a klímacélt, azaz, hogy a hőmérsékletnövekedést 1,5 fokon tartsák 2050-ig. A klímavédelem szempontjából kiemelt fontosságú határérték eléréséhet az évi kibocsátást hat százalékkal, azaz 2200 millió tonna szén-dioxiddal kellene csökkenteni.

A Carbon Brief szerint a globális szén-dioxid kibocsátásért felelős nagyvállalatoknak kellene többet tenniük, hogy a kitűzött cél teljesüljön.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.