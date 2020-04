Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","shortLead":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","id":"20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876456e1-9f27-4f38-b5ab-b5bd8a3c9cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 15. 06:17","title":"Miniszteri tanácsadó: Hetek óta készülnek a kórházi helyek felszabadítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","shortLead":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 16. 16:00","title":"A fideszes pártiskola beveszi magát a munkásőrszékházba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","shortLead":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26807b7-c3c4-40c3-8743-7cb6cf29d167","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. április. 16. 22:29","title":"Menesztette Bolsonaro a társadalmi távolságtartást szorgalmazó miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok viszont óvatosságra intenek.","shortLead":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc1c0dd-23d5-4e77-92c0-2e34811cd257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","timestamp":"2020. április. 15. 09:03","title":"Szükség van most otthon véroxigénszint-mérőre? Érdemes meghallgatni az orvosok tanácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter polgármester szerint minden önkormányzat köt hasonló szerződéseket.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter...","id":"20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5b792a-f8e8-4d31-b79c-504d2005b102","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","timestamp":"2020. április. 16. 11:55","title":"A kormányhivatal vizsgálja Czeglédy Csabáék 29 milliós erzsébetvárosi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva többek közt azt is leírják, hogy nem adnak alanyi jogon visszaváltási lehetőséget a jegyvásárlónak az elmaradt rendezvények után. Az aláírók között nincs ott minden hazai koncertszervező, hiányzik például a Barba Negra. A miértről és a jelenlegi helyzetről Szűcs Mihályt, a Barba Negra vezetőjét kérdeztük.","shortLead":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva...","id":"20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d3735-d2ac-4677-a762-026011c14bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","timestamp":"2020. április. 15. 17:59","title":"Barba Negra: „A jegyvásárlóknak mindenkor meg kell adni a döntési jogát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]