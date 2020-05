Míg 2019 első negyedévében 58 milliárd dollár érkezett az Apple számláira, az idei első negyedévben 58,3 milliárd dollár. Ebben semmi meglepő nem lenne egy Apple méretű vállalat esetében, de ha számba vesszük, hogy idén februárban és márciusban már világszerte kezdte éreztetni gazdasági hatását a koronavírus-járvány, az Apple pedig egy olcsó termékeket nem kínáló cég – így már dicséretre méltó a mutatvány. A profit az egy évvel korábbi 11,5 milliárd dollár helyett 11,2 milliárd dollárt tett ki.

Az iPhone-eladások az elmúlt években már nem növekedtek a korábbiakhoz hasonló mértékben – egy ideje már nem is közli az eladott darabszámot a vállalat –, de azért még mindig a telefonokból származik az Apple bevételeinek jelentős része. Ebben a szegmensben romlott is a helyzet. Előbb gyárak álltak le, majd később a felhasználók zöme döntött úgy, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben ráér még a mobilcsere. Így aztán a tavalyi első negyedév 31 milliárd dollárja helyett ezúttal "csak" 28,9 milliárd dollár folyt be az iPhone-eladásokból. Részben hasonló okokból a Mac számítógépekből a tavalyi első negyedéves 5,5 milliárd helyett 5,3 milliárd dollár érkezett be, az iPad-eladások értéke pedig 4,8 milliárd dollárról 4,3 milliárdra esett.

Kiegészítőket viszont régebbi telefonokhoz is lehet vásárolni, ráadásul egy AirPods fülhallgató, egy Apple Watch okosóra vagy egy új töltőadapter jóval kevesebbe is kerül egy mobilnál vagy számítógépnél – ilyen léptékű kiadást még instabilabb gazdasági helyzetben is sokan megengedhetnek maguknak. Itt tehát nem okozott nagy károkat a járvány: az egy évvel korábbi 5,1 milliárd helyett idén január és március között 6,2 milliárd dollár folyt be a hivatalosan "wearables, home and accesories" névre keresztelt kategória termékeiből.

© Pixabay / Anestiev

Még válságállóbb szegmens a szolgáltatásoké. Sőt, bizonyos szolgáltatások kifejezetten virágzásnak indulnak akkor, amikor emberek százmilliói vannak négy fal közé kényszerítve. Az Apple Music zenei streamingszolgáltatás, a tévézős AppleTV+, az angolszász nyelvterületeken digitális újságelőfizetéseket kínáló Apple News+ és fix díjas játékcsomatot biztosító Apple Arcade előfizetői, valamint a mindenféle alkalmazás letöltésére szolgáló App Store-béli letöltések kifejezetten jól mentek. Összesen 13,3 milliárd dollárt generáltak az Apple-nek az idei első negyedévben – ami egyébkét az üzleti évet a karácsonyi időszaktól számoló Apple második üzleti negyedéve –, ez markáns növekedés a tavalyi hasonló időszak 11,4 milliárd dolláros bevételéhez képest.

A keményebb dió az Apple-nél is a jelenleg zajló második negyedév lehet. Egyrészt áprilisban világszerte bezártak üzletek, tízmilliószámra veszítették el állásukat emberek, romlott a gazdasági helyzet. Az országok és piacok újranyitása a következő hetekben válik esedékessé, de az egészen biztosnak tűnik, hogy nemhogy a május, hanem még második negyedév utolsó hónapja, a június sem lesz kiegyensúlyozott.

Másrészt viszont március végén és áprilisban több új eszközt is piacra dobott az Apple: az új MacBook Air és új iPad Pro mellett új iPhone SE is érkezett. Utóbbi ráadásul sokak számára megfizethető árat kapott, és nem is sikerült rosszul, így igencsak sok bevételt generálhat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.