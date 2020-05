Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte beszélgetés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte...","id":"202021_hazi_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e96b4-cddf-4168-a58e-1099554875a0","keywords":null,"link":"/360/202021_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 22. 14:00","title":"Száz év után is borzongató az első igazi horrorfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával meggyőgyított beteg, és május 7. óta 601 romániai idénymunkás jött Magyarországra - derült ki még az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.\r

","shortLead":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával...","id":"20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd327e8-c552-4a77-b391-23e04518f316","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. május. 24. 11:40","title":"Szabad kezet ad a kormány, hány gyereket engednek be a kiscsoportos órákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf031eb-96ab-4ae1-87c7-3b89f49de6e2","c_author":"Dobos Emese, Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tragikusan érintette a koronavírus-járvány az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot. A politikai vezetők igyekeznek segíteni, ám néha ez sem elég.","shortLead":"Tragikusan érintette a koronavírus-járvány az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot. A politikai vezetők igyekeznek...","id":"20200522_tultermeles_valsag_koronavirus_elelmiszeripar_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf031eb-96ab-4ae1-87c7-3b89f49de6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e1effe-e97f-4142-bfa3-dc416a7cf2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_tultermeles_valsag_koronavirus_elelmiszeripar_mezogazdasag","timestamp":"2020. május. 22. 14:05","title":"Kiöntött tej, krumplihegyek, leölt állatok: rég látott válságot hozott a járvány az élelmiszereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","shortLead":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","id":"20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc086db-678a-4f6d-91eb-5ae8e8e5feb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","timestamp":"2020. május. 22. 21:10","title":"Új park várja a kirándulókat Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérdés, hogy vádemelést javasoltak ellene.","shortLead":"Nem kérdés, hogy vádemelést javasoltak ellene.","id":"20200523_Elo_videoban_kozvetitette_az_apa_ahogy_6_eves_fia_vezette_az_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833682f9-c25e-4777-bd58-dfb32436cf45","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Elo_videoban_kozvetitette_az_apa_ahogy_6_eves_fia_vezette_az_autot","timestamp":"2020. május. 23. 13:05","title":"Élő videóban közvetítette az apa, ahogy 6 éves fia vezette az autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását – állapította meg egy tíz országban végzett kísérlet.","shortLead":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását –...","id":"20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7af14c-984e-49e8-8133-45436897e690","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","timestamp":"2020. május. 23. 19:14","title":"A remdesivir immár bizonyítottan hatékony a koronavírus ellen, de egyedül nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","shortLead":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","id":"20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1fe90-96bd-42b5-ab3f-3f82bc29566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","timestamp":"2020. május. 24. 09:42","title":"Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]