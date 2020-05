Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","shortLead":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","id":"20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4554190-76c6-4008-80b7-a7ff032dfd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","timestamp":"2020. május. 28. 11:22","title":"Sadiq Khan: Londont újra eláraszthatják a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb gyógyír? Mikor, ha nem most? Feldmár András pszichoterapeuta és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet munkatársa tévelygőknek írott párbeszéde az életszakaszainkhoz kapcsolódó kríziseinkről.","shortLead":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb...","id":"20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c785418-95f1-4208-8258-ef6a82f753d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","timestamp":"2020. május. 28. 13:13","title":"Feldmár András: Jó pszichoterápiában át lehet váltani a krízisekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték az iPhone-ját, majd a FaceTime-on fenyegető üzeneteket kapott, és ezek hatására menekülni kényszerült.","shortLead":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték...","id":"20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e9dd8-974b-4f91-bb95-57d5406b3f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","timestamp":"2020. május. 28. 17:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére 823 milliárd forintnyi dollárra perli az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi erdőkben is csökken a madárállomány. Az elmúlt húsz évben összesen 30 madárfaj száma csökkent az élőhelyük romlásának következtében. ","shortLead":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi...","id":"20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7e819-365b-4390-a598-ba81971f501a","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","timestamp":"2020. május. 27. 12:11","title":"Tűnnek el a madarak az erdeinkből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet el az önkormányzat.","shortLead":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet...","id":"20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8171a9e0-c400-4885-82a6-3f76612bdd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","timestamp":"2020. május. 27. 17:56","title":"A XVIII. kerületi polgármester szerint tömeges elbocsátásokhoz is vezethetnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","shortLead":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","id":"20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96bcc9-b19a-4921-82a0-c0bfc3782331","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","timestamp":"2020. május. 27. 21:31","title":"Strache-botrány: megtalálták az eredeti ibizai felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]