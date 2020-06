Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón. Az esetnek nincs sérültje, és radioaktív baleset sem történt a francia védelmi minisztérium szerint.\r

","shortLead":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón...","id":"20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d1754-2a5a-4ec0-9fab-77aa7715633c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","timestamp":"2020. június. 13. 13:46","title":"Tizennégy órán át lángolt egy francia atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","id":"20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bb174c-a081-4d2f-8f30-6885cd75ad65","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","timestamp":"2020. június. 12. 13:52","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon, Sopronban fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","shortLead":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","id":"20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebd5454-d87c-4801-905c-cc7e33c933c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","timestamp":"2020. június. 13. 15:56","title":"Kirúgták a Facebooktól a Trump posztjai miatt tiltakozó dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz három hónap van mindenki mögött, aki egyszerre próbált dolgozni és a gyerekével otthon tanulni. Arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk, hogyan élték meg a digitális oktatást, mik voltak a legjobb és a legnehezebb pillanatok, megírták-e a gyerek helyett a dolgozatot, vagy hagyták elbukni. Következzenek a legjobb történetek. ","shortLead":"Nagyon nehéz három hónap van mindenki mögött, aki egyszerre próbált dolgozni és a gyerekével otthon tanulni. Arra...","id":"20200612_tanev_digitalis_oktatas_szulo_diak_tanar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b8795-6d8a-431f-bf32-182395f0f096","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_tanev_digitalis_oktatas_szulo_diak_tanar_koronavirus","timestamp":"2020. június. 12. 17:38","title":"\"Most azon gondolkodom, ért-e egy nyelvtan négyest a családi béke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek meg igazoltan.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek...","id":"20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a050e7-1365-4dab-85a0-e71d9a1d797b","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Oroszországban már több mint 520 ezer koronavírus-fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a385fd6-b1d4-494c-a875-65c0073ee941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","timestamp":"2020. június. 14. 09:21","title":"100 kilométer elektromosan, a többi benzinnel: ezt tudja a BMW új hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor hotelfelújításra kiírt, feltűnően gyorsan kimerített pályázatát – derült ki a legfőbb ügyész egy kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor...","id":"20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bb58f0-103e-4be5-9d9e-3266f9296fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","timestamp":"2020. június. 13. 11:15","title":"Megússzák Mészárosék, hogy megkapargassák az ügyészek a hotelekre kapott milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]