[{"available":true,"c_guid":"915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","id":"20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f8ca57-9c97-477e-bccd-d6f1b25cbc85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:08","title":"A Hubble lefotózta az üstököst, amely 7000 év múlva lesz újra látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz visszatolatni. Szerencsére senki nem halt meg.","shortLead":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz...","id":"20200826_autopalya_tolatas_karambol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa11354b-7d12-4f93-9b85-328fd75ee280","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_autopalya_tolatas_karambol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:42","title":"Az M7-es autópályán tolató sofőr okozott hármas karambolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","shortLead":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","id":"20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8498a5-4512-4068-9c3b-86c5f3765266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:48","title":"Nem lesz nehéz felismerni az új Porsche GT3 RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","shortLead":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","id":"20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82708bae-836b-4d6c-bdc5-11142ee00c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:42","title":"24 millió felett jár a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]