[{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","shortLead":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","id":"20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e08e04-5de6-479d-81e8-f97cc220f616","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:14","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a zalaegerszegi és szolnoki idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb9c8c7-e3d1-4b3c-be9d-37021c507fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap résztulajdonosa azzal indokolta az elbocsátást, hogy egy olyan képet hoztak le a hetilapban, amin a kormányfő kiskorú gyermeke is látható.","shortLead":"A lap résztulajdonosa azzal indokolta az elbocsátást, hogy egy olyan képet hoztak le a hetilapban, amin a kormányfő...","id":"20200902_168ora_foszerkeszto_rozsa_peter_orban_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb9c8c7-e3d1-4b3c-be9d-37021c507fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0da0817-c3bb-4e2d-b6a1-61dcccaaac46","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_168ora_foszerkeszto_rozsa_peter_orban_foto","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:54","title":"Orbán Viktor családját ábrázoló fotó miatt kirúgták a 168 Óra főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"256 ezer új fertőzött, közel ugyanennyi gyógyult beteg és 6 ezer áldozat egy nap alatt.","shortLead":"256 ezer új fertőzött, közel ugyanennyi gyógyult beteg és 6 ezer áldozat egy nap alatt.","id":"20200902_koronavirus_fertozottek_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a697a4e8-979d-4402-98f6-1c0d2519dfd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_koronavirus_fertozottek_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:07","title":"25,6 millió felett a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","shortLead":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","id":"202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a685e26-7f02-4a03-b902-d7ab15d2586f","keywords":null,"link":"/360/202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:15","title":"Újabb alapkezelőt hozott létre Magyarországon a világ egyik legnevesebb befektetőcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elismerte és megbánta az álhírterjesztést.","shortLead":"Elismerte és megbánta az álhírterjesztést.","id":"20200902_ersekvadkert_koronavirus_alhir_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815ad1f3-ad0d-49f6-9896-483180f82ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_ersekvadkert_koronavirus_alhir_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:46","title":"Felfüggesztettet kapott, mert azt terjesztette, hogy Érsekvadkert a koronavírus központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f7957d-5415-475f-a8bd-186692c00dda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Célt értek az amerikai kormány aggódó szavai: a Facebook és a Google lemondott arról a tervéről, hogy gyors internetre alkalmas adatkábelt létesítsen Hongkong és az USA között.","shortLead":"Célt értek az amerikai kormány aggódó szavai: a Facebook és a Google lemondott arról a tervéről, hogy gyors internetre...","id":"20200831_facebook_google_plcn_adatkabel_hongkong_kina_amerikai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4f7957d-5415-475f-a8bd-186692c00dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a461893-c56a-4cdb-918d-d8176c81cdb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_facebook_google_plcn_adatkabel_hongkong_kina_amerikai_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:08","title":"Elkerüli Hongkongot a Facebook és a Google gigászi adatkábele, mert Amerika lehallgatástól tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészeti egyetem kuratóriumának elnöke azt állítja, nem kapott hivatalos dokumentumot arról, hogy az egyetemi szenátus lemondott volna.","shortLead":"A színművészeti egyetem kuratóriumának elnöke azt állítja, nem kapott hivatalos dokumentumot arról, hogy az egyetemi...","id":"20200901_vidnyanszky_szfe_szanatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b988ccaa-e097-4b26-8add-6a05352e6c0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_vidnyanszky_szfe_szanatus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:09","title":"Vidnyánszky: Nem mondott le a színművészeti szenátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]