Az életünkben egyre fontosabbá váló okoseszközök miatt a tévévásárlás (és úgy általában a nagyobb panelek cseréje) ma már csak a sokadik igények egyike. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs szükség ilyen megjelenítőkre: a hagyományos televíziózást már sok otthonban teljesen felváltotta a streaming műsorok fogyasztása, amihez elengedhetetlen valamiféle okostévé. Az egyre jobb grafikával rendelkező konzoljátékokat pedig továbbra is a nappali nagyképernyőjén a legjobb átélni – szemben az íróasztalon lévő, a tévénknél gyakran eleve rosszabb minőségű monitorral.

Az idén novemberben új PlayStationnel is jelentkező Sony nemrég új, közép-felsőkategóriás televíziókat jelentett be, köztük az A9 (master) sorozat legfrissebb, OLED-panelú versenyzőjét, mely több okból is különleges. Például azért, mert érzékeli a függönyt. Hogy ez miért fontos, és mi mindent tud még a gyakorlatban, azt az egy hétig tartó otthoni tesztidőszak alatt igyekeztük kideríteni.

Nem óriási, de így is nagy

A Sony masina egy közel 121 centiméteres (hüvelykben 48-cal kell számolni) televíziót takar. Ez még nem az ormótlanul nagy fajta, hiszen a napjainkban elérhető okostévék közt ennél méretesebbek is akadnak, de kicsinek azért nem neveznénk. Ami szintén lényeges, hogy a 48 A9 modell nem ívelt, hanem egy rendes, “egyenes” képernyőjű, nem mellesleg vékony eszköz. Abban viszont különlegesnek számít, hogy az alja szinte teljesen rásimul a bútorra, így hangsugárzót vagy játékkonzolt lehetetlen a panel alá rejteni. A tévé maga egy elegáns talpon helyezkedik el, aminek a képernyő felőli része kissé előrébb nyúlik, mintha nyelve lenne a készüléknek. Ez a kis sziget a távirányítót is őrizheti.

© Gécs Dániel

© Gécs Dániel

Az állvány maga kellően stabil, prémium érzetű, viszont kegyetlen módon gyűjti a port, a világos szín miatt pedig nem is nehéz észrevenni rajta.

A képernyő felső és oldalsó élein kifejezetten jó érzés végigsimítani a kezünket (az anyaghasználat több mint remek, semmi sem ropog), a hátrébb lévő, a képernyő “lelkét” rejtő doboz azonban csalódást keltő: az egész borítást műanyagból készítették el, mely már ránézésre is olcsóságot sugall. Mondhatjuk persze, hogy ki nézi a tévé hátulját, de egy több mint 600 ezer forintos készüléknél (merthogy tesztalanyunk ennyibe kerül) ez nem feltétlen méltó.

Ami a kicsomagolást és az összeszerelést illeti: az elsőt egyedül is biztonságosan meg lehet oldani, a dobozból való kivételhez viszont ajánlott segítséget kérni.

A tévé beüzemelése nem igényel szakértelmet: tulajdonképpen annyi a dolgunk, hogy a távirányítóhoz kapott elemeket és a kábeleket a megfelelő helyre illesszük. A masina a kötelezőkön túl a sima LAN-kábelt is befogadja, illetve több HDMI-csatlakozó (köztük az újabb HDMI eARC is) található rajta. A keletkező madzagkáoszt egy gyorsan felpattintható műanyaglappal orvosolhatjuk, amely a tévé nem látható helyére rejti a nemkívánatos részeket. Ami pedig kilóg, azt a talpon lévő kapcsokkal vezethetjük el, hogy rendezett környezetet teremtsünk a majdani használathoz. Ha mindezzel végeztünk, csak egy dolgunk van hátra: jöhet a szoftveres konfigurálás.

© Gécs Dániel

Utóbbi feladatot nagyban megkönnyíti a készülék androidos felülete, lévén ezen is a keresőcég nagyképernyős megoldása, az Android TV fut. Az első bekapcsoláskor a már jól ismert folyamatok várnak ránk: be kell állítanunk az országot, a nyelvet, majd a vezeték nélküli hálózatot (ha van ilyen), és persze a havidíjas szolgáltatásokhoz tartozó fiókokat, mint a Netflix vagy az HBO Go. Ezek természetesen utólag is intézhetők. A masina támogatja az Apple AirPlay 2 és a HomeKit funkciókat (így egy iPhone-ról/iPadről is vezérelhetővé válik az eszköz, illetve a rajtuk lévő tartalmak átvihetők a másik képernyőre), emellett beépített Chromecast, Play áruház, illetve Google Asszisztens is van, ha a hangutasításokat jobban kedveljük.

Okos is, szép is

A Sony 4K-s újdonságában is ugyanaz a processzor, az X1 Ultimate található, amely a nagyobb, 8K-s kiadásokba is került. A rendszerchip felel a képadatok feldolgozásáért, illetve, hogy az OLED intenzív kontrasztját használva élvezetes képminőséget állítson össze. E feladatban a Pixel Contrast Booster nevű technológia is részt vesz, amelyre pedig a színek – még tolerálható – fokozását/javítását bízta a gyártó. A funkció teljesen automatikus, és a fényes területeken is jól működik. A különbség persze akkor mutatkozik meg igazán, ha a panelt egy jóval olcsóbb mellé tesszük, de mivel erre most nem volt lehetőségünk, a Sony saját ábráival igyekszünk átadni, mire is gondolunk pontosan.

© Sony

A felső egy sima LCD képe, középen a hagyományos OLED, az alsó pedig a Sony OLED technológiája és a pixel booster nevű megoldás műve. A gyakorlatban ennél is látványosabb eltéréseket tapasztalni. Annyira, hogy amikor a tesztidőszak után visszaváltottunk régi lapostévére, néhány percig üresnek, már-már élettelennek tűnt a látvány.

A Sony A9-ének másik fontos jellemzője a szintén automatikusan működő X-Motion Clarity, amelyet a gyorsan mozgó jelenetekhez talált ki a japán óriás. A technológia érdeme, hogy a gyors cselekmények tisztán és továbbra is fényesen jelennek meg, elmosódást pedig alig vagy egyáltalán nem tapasztalni. A palettán szerepel még objektumalapú HDR-feljavítás (ez a képernyőn látható objektumok egyenként való elemzésével szabályozza a kontrasztot, hogy a tévé valósághűbb képet adjon), többek közt HDR10 és Dolby Vision támogatás (HDR10+-t viszont hiába keresünk), a tavalyi Bravia Master modellekből ismerős kalibrált Netflix mód (ez utóbbi a filmkészítők elképzelései szerinti képminőséget képes biztosítani, de értelemszerűen csak a szolgáltató műsorainál), a szintén tavaly bejött Filmmaker Mode-nak azonban nem jutott hely, pedig a kezdeményezést a LG, a Panasonic és a Vizio is támogatja már. A fejlesztés a netflixes megoldással azonos, csak ezt a technológiát nem egy szolgáltató, hanem hollywoodi stúdiók és a filmkészítők közösségének tagjai együtt találták ki. A képmód egyik fő népszerűsítője A sötét lovag trilógia, a Csillagok között, illetve a most kijött Tenet című filmek rendezője, Christopher Nolan.

A támogatott okosságok része ugyanakkor az Ambient Optimization nevű rendszer, amely a Sony megfogalmazása szerint “a felhasználói környezethez igazítja a kép- és hangminőséget”. Ez a gyakorlatban két dolgot eredményez. Az egyik, hogy a készülék a sötétebb szobákban magától lejjebb tekeri a fényerőt, világosabb közegben pedig valamivel fentebb húzza. A másik, hogy a technológia az olyan elemeket is “látja”, mint a függöny, és ha ilyesmivel találkozik, finomabbra hangolja az akusztikát. Erre azért van szükség, mert a japánok szerint a függöny vagy a bútorok képesek elnyelni vagy éppen visszaverni a hangot, amely végeredményben a házimozizás rovására is mehet. Hogy ez mennyire van így, nehéz megmondani.

A teszteléshez használt szobában csak egy kisebb függöny volt, azzal meg nem tudjuk, mennyit hadakozhatott a tévé. Mindenesetre a hang teljesen jó volt.

Játékos, hangos

A hangra azért is érdemes külön kitérni, mert a Sony új tévéjénél maga a képernyő a hangsugárzó. Ennek legfőbb hozadéka, állítja legalábbis a japán gyártó, hogy így a kép és hang biztosan szinkronban maradnak, szemben azokkal megoldásokkal, ahol a hangszóró a képernyő alatt, külön helyezkedik el. A fejlesztéshez egy Acoustic Surface Audio nevű okosság is társul, amely a vibrálással keltett hangot a képernyőnek arról a részéről érkezteti, ahol a cselekvés (például a szereplők párbeszéde) történik. Még egy dolog a hang kapcsán: a mélynyomó a készülék hátuljában helyezkedik el, de teljesítménye jócskán elmarad a például szintén Sony-terméktől, az XG95-től, pedig az a TV egy százassal olcsóbb.

De a hangminőséget ettől függetlenül sem mondanánk rossznak vagy halknak, sőt. Utóbbi annyira nem igaz, hogy míg az otthoni LG készülékünkön 3-4-es hangerővel már szinte semmit nem hallani abból, amit a filmben mondanak vagy suttognak, addig a Sony eszközén ezen a beállításon is abszolút érthetők maradnak a beszédek. Ezért persze nem a képernyőbe rejtett megoldásnak kell elsősorban hálálkodni, hanem a Dolby Vision technikának: a fejlesztés biztosítja ugyanis, hogy a televízióból érkező hangok több irányból, felülről és oldalról is hallhatók legyenek.

© Gécs Dániel

Utóbbi különösen a videojátékoknál tűnik hasznosnak, de az A9 más miatt is remek társ a joystickkal való lövöldözéshez: a 4K-s képernyő, valamint a háromfajta HDR formátum mind olyan elemek, melyekkel csakis fokozható az élmény. Ehhez azonban nem árt közelebb kerülni hozzá, a képernyőbéli előnyök ugyanis – ahogy az összes tévé esetében – nem méterekkel odébb jelentkeznek. A 4K-hoz konkrétan 1,5-2 méteres távolságot célszerű felvenni. Egyébként a Netflixhez hasonlóan a játékoknak is van dedikált üzemmódja, de nem a HGiG (HDR Gaming Interesting Group), amely kissé érthetetlen is, ugyanis a fejlesztést kidolgozó szervezetben a japánok playstationös divíziója is alapító tag. A vásárlónak a BRAVIA Sync nevű alternatívával kell beérnie. Ez a képfeldolgozást és -frissítést automatikusan a futó játékprogramhoz igazítja, hogy az egész valamivel gyorsabb, zökkenőmentesebb legyen.

Jó kis tévé ez, de

Hát, 660 ezer forint. Ez olyan árkategória, amely bármilyen magyarországi viszonyok közt is óriási pénznek számít.

+: Tetszetős dizájn, remek képminőség, HDR, gyors és egyszerű kezelhetőség. –: Az anyaghasználat néhol kiábrándító, magas ár, a mélynyomó ennyi pénzért lehetne mélyebb is.

A Sony ugyanakkor rendesen ad is cserébe, hiszen újdonsága olyan jellemzőkkel van felvértezve, amelyek bármelyik nappaliból igazi kis mozikuckót varázsolnak. Ezt a tévét ugyanis nem a néha bekapcsolós, egy-két filmezős tömegnek találták ki, hanem a fanatikusabb műsorfogyasztóknak. De nem biztos, hogy ők is mindennel elégedettek lennének.

