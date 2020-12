Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos tanácsokat szedtünk csokorba, hogy megkönnyítsük a rendhagyó ünneplést: egyszerűen használható videobeszélgetős szolgáltatások, online képeslapkészítő, neten játszható társasok.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

A koronavírus-járvány nemcsak a munkahelyi értekezletekből csinál laposképernyős érintkezési formát, de családi ünnepeinket is átcsatornázza az online térbe. Ebben az évben nem is furcsa, ha a bevásárlóközponti Mikulások webkamerán vagy plexiüvegen keresztül fogadtak gyerekeket Amerikában, a karácsonyi gömb pedig már az ünnepek alatti speciális járványügyi intézkedést is jelenti a briteknél.

Magyarországon a kormány által óvintézkedésként hozott este 8 és reggel 5 közötti kijárási tilalom mellett tíz főben maximalizálták családi összejöveteleket. Ezek és az idős rokonok iránt érzett felelősség miatt a magyar családok jelentős része is kénytelen karácsonykor felköltözni a világhálóra.

A mobilszolgáltatók is igyekeznek megkönnyíteni a karácsonyt és korlátlan mobilinternet-használatot kínálnak ügyfeleiknek decemberben. (A Telekom ajánlatáról itt olvashat, a Telenorét pedig ide kattintva éri el.)

Jöhet a telefon is az abroszra

A pandémia második hullámának közepén, a 2020-as év végére már nem kell azon feszengeni, hogy a szépen megterített asztalra tegyük ki a telefonunkat, esetleg együnk a számítógép előtt. Most ezek a kütyük jelentik a rokonságot – hangban és képben. Természetesen nem lesz olyan meghitt, mint a „békeidőkbeli” ünneplés, de nem is azt kell maradéktalanul kiváltania az online karácsonynak.

© Pixabay / mohamed_hassan

Segíthet a hangulat megteremtésében, ha mindenki ugyanazt a menüsort fogyasztja, vagy egy előre megbeszélt, különleges desszertet esznek.

Bármi, ami a képernyő mindkét oldalán kézzel foghatóan megegyezik, kapaszkodó lehet az este folyamán.

Ha telefonon keresztül szeretnénk tartani a kapcsolatot, az iPhone-ok, iPadek és MacBookok esetében az Apple saját videotelefonáló programja, a FaceTime lehet kényelmes megoldás (ennek használatához semmi különlegesre nincs szükség, elég csak a beépített híváskezelőben videóra váltani telefonálás közben).

Messenger Rooms © Facebook

Androidos telefonoknál pedig használhatjuk e célra a Facebook Messenger videochat funkcióját (Messenger Rooms). Mindkettőnél korlátlan a hívásidő, a FaceTime esetében 31 másik felhasználóval osztozhatunk az élményen, a Messengernél akár négytucatnyival.

De a csoportos beszélgetéshez ott van még a tavaszi adatbiztonsági botrányait maga mögött hagyó Zoom és a Microsoft Teams is – a home office miatt előszeretettel választották munkavállalóik számára ezeket a platformokat a vállalatok, így sokaknak már ismerős lehet a használatuk. Ezeknél valamivel egyszerűbb lehet a Google Meet használata, hiszen ahhoz a legtöbbek már be is vannak regisztrálva – csak egy Google-fiók kell hozzá, amit például a Gmailnél, YouTube-nál is használnak rengetegen.

A Teams és a Meet mellett szól, hogy – a Zoom 40 perces korlátosságával ellentétben – esetében egyhuzamban órákon át, akár egy egész napig is folyhat a videós beszélgetés. Jó hír, hogy hazai idő szerint december 23-án 16 órától december 26-án délig, illetve december 30-án 16 órától 2021. január 2-án délig a Zoom is felfüggeszti majd a 40 perces korlátozást. A Teams és a Google Meet előnye lehet sokak számára, hogy teljesen magyar a kezelőfelületük.

A legegyszerűbb, regisztrációt és e-mail-címet sem igénylő szolgáltatás – amely ráadásul nem időkorlátos – a Jitsi, amely használatához a szolgáltatás oldalának megnyitása után elég csak a "Start meeting" feliratú gomb előtti mezőbe beírni a létrehozni kívánt virtuális szoba nevét, majd a kék gombra kattintva indítható a beszélgetés. (Aki először használja a szolgáltatást, annak a szobába lépés előtt le kell okéznia, hogy a Jitsi használhassa készüléke mikrofonját és kameráját.)

© hvg.hu

Akiket szeretnénk meghívni, azoknak csak el kell küldenünk a szobában tartózkodás közben a böngésző címsorában található linket (amely a szoba általunk megadott nevét tartalmazza, szóközök nélkül). Ha nem szeretnénk, hogy – például szoba nevének egyezősége esetén – bárki véletlenül megzavarja az online családi idillt, akkor a szobában jobb alul található, pajzsot ábrázoló gombra kattintás után jelszót állíthatunk be, illetve előszobát (lobby) is létrehozhatunk a csatlakozni vágyók azonosítására.

© hvg.hu

Nem késő akár még ma sem képeslapot feladni – elektronikusan. A papíralapú üdvözlőlap helyett idén érdemes inkább a PDF-formátumút választani. Az egyik vírusbiztos formája a magyar nyelven is elérhető, ingyenes Canva, ahol regisztráció után prezentáció- és szórólaptervezés mellett egyedi képeslapot is készíthetünk néhány kattintással. Az elkészült lapot elmenthetjük, és elküldhetjük a családtagoknak e-mailben, Messengerben, Viberen.

Távolról is játszható társasjátékok a neten

A webkamerás családi étkezés után a közös társasjáték is könnyebben megoldható a világhálón, mint gondolnánk.

A legkönnyebben activityzni lehet webkamera előtt, a rajzolás, mutogatás és körülírás mind kompatibilisek egy videokonferencia-beszélgetéssel, a résztvevők pedig maguk találhatnak ki feladványokat a többiek számára.

Klasszikus táblás játékokkal – mint a középkori stratégiai játék Carcassonne vagy a taktikus Kingdomino – a magyar felülettel is rendelkező BoardGameArenán lehet játszani. Regisztráció után kialakíthatunk saját játékszobát a családtagjainknak, azokhoz ugyanis csak meghívott játékosok csatlakozhatnak. A játékokban mindig van chatfelület, de talán érdemesebb vonalban maradni a teljesebb közösségi élményhez.

© hvg.hu

Kártyajátékokkal az okostelefonokra és táblagépekre is kényelmesen optimalizált PlayingCardsszal játszhatunk, ide is elég egy e-mail-címes vagy egy Facebook-profilos regisztráció, a játékkal ezek után rögtön lehet kezdeni játszani. A saját kóddal látogatható csoportok itt is megvannak, a lépések pedig valós időben szinkronizáltak, ellentétben a BoardGameArenával, ahol néhány játéknál csak a lépés eredményét mutatja a nem interaktív játékmenet.

Az igen népszerű Fedőnevek szójáték online verziójában választhatóak magyar kártyák is, így az angolul nem beszélő családtagok sem lesznek hátrányban a játék során. A tippek megbeszélése ugyanúgy működik videóban, mint a valóságban, ám a netes verzió rendelkezik egy nem várt csábítással: játékosként akár könnyen átkattintható a szótábla a játékmester nézetére.

Érdemes megemlíteni a listán a Honfoglaló kvízjátékot is, ami eredetileg a pandémiás idők nélkül is az online játékmenetre volt berendezkedve. (Ráadásul elérhető androidos készülékekre és iPhone-okra, valamint a Huawei App Galleryn is.) A Magyarország megyéiért folyó harcot szintén lehet privát meghívásos csatában megvívni, egyszerre azonban csak három különböző felhasználó játszhat együtt.

© THX Games

A faék egyszerűségű Skribbl játékban csak rajzolni kell. Nem is kell sokat vacakolni regisztrációval, ráadásul magyarul is játszható. A három választható, lerajzolandó kifejezést a rajzlap melletti chatben lehet találgatni – az idő is fontos –, a rendszer pedig minden egyes megoldást kitakar a többi játékos elől. A három menet alatt mindenki sorra kerül alkotni, a nyertes pedig az lesz, aki a legtöbb pontot gyűjti.

