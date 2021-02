Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában megjelent elemző tanulmányából, amely azt a bevett közvélekedést cáfolja, hogy a 1941-es XV. törvény módosítása szolgai másolata lenne a hitleri Németország 1935-ös „fajvédelmi” törvényének. ","shortLead":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában...","id":"202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72dfc5d-cf42-4ddf-aba2-263f94533fb3","keywords":null,"link":"/360/202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","timestamp":"2021. február. 15. 12:00","title":"Slendriánul másolt náci jog: a nemzsidó magyar férfiak nem lehettek \"fajgyalázók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most ebből az öt szóból kellett ihletet merítenie: cáfolat, durci, elnémítás, oroszellenesség, szinglikosár.","shortLead":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b491-2a6a-4423-975e-ace73b866f1a","keywords":null,"link":"/360/20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya beletörődésről és a semmivel ellentétes előjelű semmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba az időpontokat.","shortLead":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba...","id":"20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c7078b-a6c2-43f5-a9ab-d2c3f31355d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Változik a műszaki vizsgáztatás Budapesten az ügyeskedők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","id":"20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0baae-178e-4d79-aca3-a05e99115254","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 15. 07:45","title":"Egyelőre nem tart hagyományos évértékelő beszédet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","shortLead":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","id":"20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e27d1-97ec-498f-877c-10bca9c0b1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 14. 15:35","title":"Káslerhez fordultak a DK-s polgármesterek, hogy kerületeikben csak az unió által jóváhagyott vakcinával oltsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","shortLead":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","id":"20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6ff71-0d1c-44d6-b9b6-ed561d8cf326","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. február. 15. 15:42","title":"Burkolatot javítanak az M1-es autópályán, több szakaszon is csak egy sáv lesz használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.



","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.



","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","shortLead":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","id":"20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a60ee9-fdc8-42fc-9298-afafe6bb8cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 14. 11:02","title":"Idén is a kerületi lakosok dönthetik el, mit fejlesszen a III. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]