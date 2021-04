Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","shortLead":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","id":"20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094be842-f3fe-4d09-a4aa-c3cae8ab8b42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","timestamp":"2021. április. 19. 09:38","title":"Még a Matchbox is teljesen zöld lesz 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","shortLead":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","id":"20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc327f-1b89-4330-8d89-ebad6407ac3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. április. 20. 19:17","title":"Két koronavírus elleni gyógyszert is forgalomba akar hozni a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon pedig továbbra is kevés a diák. ","shortLead":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon...","id":"202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d759e1-25ce-48f6-bf6c-b457fdd825dd","keywords":null,"link":"/360/202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","timestamp":"2021. április. 19. 13:00","title":"Mesterdiploma vagy pénzkeresés? Az informatikusok az utóbbit választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászolók virágait péntekig várják.","shortLead":"A gyászolók virágait péntekig várják.","id":"20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419fa65-908e-4ca7-af22-89782af22792","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","timestamp":"2021. április. 20. 09:58","title":"„Mindannyiunk számára Mari a példa” – emlékműsorral tiszteleg a Nemzeti Színház Törőcsik Mari előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]