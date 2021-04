Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók a koronavírus-járvány árnyékában újabb, áttörésnek minősített malária elleni védőoltást fejlesztettek. 77 százalékos hatékonyságú.","shortLead":"Brit kutatók a koronavírus-járvány árnyékában újabb, áttörésnek minősített malária elleni védőoltást fejlesztettek. 77...","id":"20210423_malaria_vakcina_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61867bc-c6fc-4f3d-b0da-a76d4545b92f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_malaria_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. április. 23. 18:03","title":"Miközben a világ a koronavírussal van elfoglalva, a malária ügyében megvan az áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. 