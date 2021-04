Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás Gergely szerint ezt is monta Orbán Viktor Ursula von Leyennek, amikor együtt vacsorázott az Európai Bizottság elnökével. De arról is beszélt neki, hogy kellene egy Kína-stratégia, Oroszországgal pedig együtt kell működni.","shortLead":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás...","id":"20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9081757-56e3-4f6d-9be9-ab8a216a064a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","timestamp":"2021. április. 25. 08:20","title":"A kormány ígéri, hogy azt a rengeteg pénzt, amit az EU ad, főleg az egészségügyre fordítják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29c16-9f99-409f-8db7-5a1bea4f8c3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 23-án lenne 95 éves Janikovszky Éva, a Kire ütött ez a gyerek? a Ha én felnőtt volnék, az Égigérő fű és még számos kötet Kossuth- és József Attila-díjas írója, aki 1964 és 1987 között a Móra Kiadó főszerkesztője volt.



","shortLead":"2021. április 23-án lenne 95 éves Janikovszky Éva, a Kire ütött ez a gyerek? a Ha én felnőtt volnék, az Égigérő fű és...","id":"20210423_95_eve_szuletett_Janikovszky_Eva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab29c16-9f99-409f-8db7-5a1bea4f8c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a3201-6830-4ffd-b034-8633af1b6c96","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_95_eve_szuletett_Janikovszky_Eva","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"„Bujkáljon bennünk a mosoly” – 95 éve született Janikovszky Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke erről az Azonnalinak adott interjúban beszélt.","shortLead":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh...","id":"20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851562-aad9-4991-9ebb-53f028c96131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 15:23","title":"Parragh László: Napi tizenöt-húszmilliárd forintba kerül, hogy válság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd a vendégeitől a kártyát. ","shortLead":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd...","id":"20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04636e-9e9a-40be-8f57-d9ff227a54e8","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","timestamp":"2021. április. 25. 10:04","title":"Még nem tudni, hogyan köteleznék a szállásadókat a védettségi igazolvány ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","shortLead":"A pénzintézet azt közölte, hogy tanult az esetből.\r

","id":"20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdb726-aebd-4dad-8bf6-ea967239ddb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_europai_szuperliga_jp_morgan_tamogatas_foci","timestamp":"2021. április. 23. 13:05","title":"Bocsánatot kért az Európai Szuperliga miatt a sorozatot finanszírozó JP Morgan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","shortLead":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","id":"20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c80bb-24d7-4fd1-88e3-e8242ac5244d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","timestamp":"2021. április. 23. 13:03","title":"Videó: Kiadta a stúdió a Mortal Kombat-film első 7 percét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]