Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl engedékenyek a kkv-k a nemfizető ügyfeleikkel, pedig épp a kis- és középvállalkozások reagálnak érzékenyebben a pénzügyi kockázatokra.","shortLead":"Túl engedékenyek a kkv-k a nemfizető ügyfeleikkel, pedig épp a kis- és középvállalkozások reagálnak érzékenyebben...","id":"20180918_Ezt_a_hibat_harombol_ketto_kkv_elkoveti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af7ef3-58f7-40b5-ba07-cab7c6f3b028","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180918_Ezt_a_hibat_harombol_ketto_kkv_elkoveti","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:57","title":"Ezt a hibát háromból két kkv elköveti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai vöröskeresztnek és a hurrikán áldozatait segítő egyik alapítványnak.","shortLead":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai...","id":"20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86870231-fe6a-4096-a210-989ad8fee110","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:49","title":"Florence hurrikán: kétmillió dollárral segít Michael Jordan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető tesztvillamosát a Siemens.","shortLead":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető...","id":"20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19feceea-fbb8-4a3b-ba89-bf69b6b23a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:38","title":"Látott már önvezető Combinót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott. A jelenlegi információk szerint a szír légierő védekezés közben, tévedésből lőtte le a gépet, de az oroszok Izraelt hibáztatják, mert nem szólt nekik időben a támadás előtt.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott...","id":"20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78332d27-6544-44c7-9543-c5239ff4974d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Oroszország: a szír légvédelem lőtte le a katonai gépet, de Izrael felelős érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is többször találtak tűket, a botrány miatt máris komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat.","shortLead":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is...","id":"20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c929cb-5e92-4dcf-aa6f-d9d194d8b641","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:14","title":"Gyümölcsökbe rejtett varrótűktől rettegnek az ausztrálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","shortLead":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","id":"20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d75b7b-6900-4d42-8f75-75b92ba1994b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:56","title":"Meglepő módon szennyez a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","shortLead":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","id":"20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd3257-750b-4137-814e-72018247b6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:31","title":"Megint tüntetőket vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]