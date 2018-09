Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c960a7f9-0c4e-4d0f-a4df-5fa4f3c4892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyihoz hasonlóan idén is egytucat autó állt rajthoz a World’s Greatest Drag Race-en, hogy kiderüljön, melyik kocsi nyújtja a legjobb teljesítményt.","shortLead":"A tavalyihoz hasonlóan idén is egytucat autó állt rajthoz a World’s Greatest Drag Race-en, hogy kiderüljön, melyik...","id":"20180923_world_greatest_drag_race_gyorsulasi_verseny_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c960a7f9-0c4e-4d0f-a4df-5fa4f3c4892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d53eb2-7b77-4ab0-9dbc-32524e229633","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_world_greatest_drag_race_gyorsulasi_verseny_video","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:26","title":"12 autó, 6000 lóerő: megvolt a világ legnagyobb gyorsulási versenye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Riasztó gyorsasággal romlik a jemeni helyzet, a 29 millió lakosú ország háromnegyedét fenyegeti az éhínség.","shortLead":"Riasztó gyorsasággal romlik a jemeni helyzet, a 29 millió lakosú ország háromnegyedét fenyegeti az éhínség.","id":"20180922_Tobb_millio_ember_halhat_ehen_ha_nem_erkezik_azonnal_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949d738b-3790-451e-8e34-749c0039031b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Tobb_millio_ember_halhat_ehen_ha_nem_erkezik_azonnal_segitseg","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:04","title":"Több millió ember halhat éhen, ha nem érkezik azonnal segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","shortLead":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","id":"20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db82af5-2dfe-4490-8962-3c9c8046e880","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:35","title":"Dárdaiék szenzációs győzelmet arattak, Sallai első meccsén gólt lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","shortLead":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","id":"20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7aac460-9fc0-4ff3-8fa9-275b195b666b","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:05","title":"Csecsemőket is megkéseltek egy New York-i otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán azt szerette volna, hogy aki itthon isten, király, császár, az Európában némi szerephez jusson, de nem sikerült - mondta Török Gábor.","shortLead":"Orbán azt szerette volna, hogy aki itthon isten, király, császár, az Európában némi szerephez jusson, de nem sikerült...","id":"20180922_Torok_Gabor_Macron_szamara_Orban_egy_vudubabu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739ecd7-2e14-483a-a1ba-0090af16f485","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Torok_Gabor_Macron_szamara_Orban_egy_vudubabu","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:36","title":"Török Gábor: Macron számára Orbán egy vudubábu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en emberéletet követelt, és közel ötvenen eltűntek.\r

","shortLead":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en...","id":"20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169e2e1f-e1a6-46be-9077-76d0d75bb170","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:02","title":"Drámai videó készült a halálos Fülöp-szigeteki földcsuszamlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott, hogy a tapasztalat nem minden – harmadik helyen egy középiskolás csapat végzett.","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott...","id":"20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532f5ee7-9653-46f8-b8d3-5ebbb670974f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:03","title":"300-900 ezer forintot ér egy kód annak, aki jól írja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]