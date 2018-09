Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF) szerint az első olyan ország lesz, ahol sikerül ezt a kitűzött célt elérni. ","shortLead":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF...","id":"20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cc7e78-f390-4b1c-ac73-94bd67f219ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:04","title":"Nepálban tíz év alatt a kétszeresére nőtt a vadon élő tigrisek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotók továbbosztásának lehetősége továbbra sem megoldható az Instagramon, pedig sokan vágynának rá. A cég azonban hajthatatlan, egyszerűen nem akarnak ilyesmit a felhasználók kezébe adni. ","shortLead":"A fotók továbbosztásának lehetősége továbbra sem megoldható az Instagramon, pedig sokan vágynának rá. A cég azonban...","id":"20180923_kepek_megosztasa_instagram_stories_regram_facebook_bejegyzes_megosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00bd79-b7eb-4eb9-93f4-e42a0b8ce231","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_kepek_megosztasa_instagram_stories_regram_facebook_bejegyzes_megosztas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:03","title":"Hiába kérik tömegével az instagramozók, mégsem vezetik be a talán legjobban vágyott funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b2eb91-29ce-4302-bfb9-4f8af56c8655","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en emberéletet követelt, és közel ötvenen eltűntek.\r

","shortLead":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en...","id":"20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169e2e1f-e1a6-46be-9077-76d0d75bb170","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:02","title":"Drámai videó készült a halálos Fülöp-szigeteki földcsuszamlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem szabálysértésként, hanem bűncselekményként kezelhetik a hatóságok.","shortLead":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem...","id":"20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206b31b5-c184-4224-8332-079baacc936e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:15","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a szemetelőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","shortLead":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","id":"20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c4865-ed13-4021-8671-39fbeada7e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:03","title":"Megjött az Amazon 60 dollárért okos mikrosütője, amelyhez beszélni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában. A meccs után rendbontás tört ki.","shortLead":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában...","id":"20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe4ead-c378-4f5d-a266-120772870f9c","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:54","title":"„A mi sportunk nem háború” – megszólaltak a jégkorongbalhé után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják. És vannak olyanok is, akik még mindig az XP-t nyúzzák. Kíváncsiak vagyunk: írják meg nekünk, mi a maradás oka! ","shortLead":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják...","id":"20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f195fa-c078-4e04-a378-3837913e0e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:03","title":"Windows 10 vagy Windows 7? Netán az XP? Mire esküszik? Írja meg nekünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]