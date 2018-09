Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","shortLead":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","id":"20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178404e-ca96-40c5-9dc5-7c051ca3deeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:32","title":"Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szövetségesre találhat egymásban az amerikai és európai vezetés a nagy webes vállalatok túlzottnak vélt hatalma elleni küzdelemben. Most egy olyan dokumentum jutott az amerikai sajtó kezébe, mely a Donald Trumpnak nem tetsző Facebook és Google elleni \"ráhatás\" eszközének tűnik.","shortLead":"Szövetségesre találhat egymásban az amerikai és európai vezetés a nagy webes vállalatok túlzottnak vélt hatalma elleni...","id":"20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba43f055-f25f-4669-83ee-4e80be10e34d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:03","title":"Ha Trump tényleg nekimegy a Facebooknak és a Google-nek, darabjaira téphetik a vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","shortLead":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","id":"20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d1316-4521-4af5-a7f1-3bf66b5811f3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:38","title":"Fotók érkeztek a budafoki házba hajtott betonkeverőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre több az ügyfél, és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","shortLead":"Egyre több az ügyfél, és egyre több pénzt vesznek fel egyszerre. ","id":"20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f13cc-b0cc-4978-ae6d-97080b05a9b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Egyre_tobb_szemelyi_kolcsont_vesznek_fel_a_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 05:35","title":"Egyre több személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár tudja, hiába. A DK pedig az utcán volt néhány órát, azonban a személyeskedő gyűlöletnél többet nem mutattak a tüntetők. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár...","id":"20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9f14aa-c1da-411a-8ce9-837a0df67a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:30","title":"Orbán ütlegelése kevés a Fidesz bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"Kozák Ákos","category":"tudomany","description":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és problémáktól sem mentes horizontot nyit. Reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és...","id":"20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae1b41-4357-44f2-9fd7-e812340e5ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:35","title":"Robotizáció: remények és félelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","shortLead":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","id":"20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c757fdf5-e3f3-41b5-8920-a379d0a40c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:25","title":"Bekeményítenek a szabálytalanul parkolókkal szemben Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]