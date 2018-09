Brüsszelben már arra számítanak, hogy a brit parlament – a munkáspárti képviselők és a Theresa May kormányfő ellen lázadó tory képviselők összefogásával – elutasítja az EU-val kötött esetleges Brexit-megállapodást, ami után Nagy-Britannia megegyezés nélkül, az ismeretlenbe távozva lépne ki az unióból. A lázadó konzervatívok elégedetlenek May politikájával, a munkáspártiak pedig abban bíznak, ha a parlament nem ratifikálja a még nem is létező alkut, akkor elkerülhetetlenné válik a választások előrehozatala.

Nagy-Britannia uniós tagságát támogató tüntetők a londoni parlament előtt 2018. március 29-én. © MTI / EPA / Neil Hall

Brexit-ellenes tüntetők referendum kiírását követelik a brit uniós tagság megszűnésének feltételeit és következményeit meghatározó megállapodás véglegesítése előtt Londonban 2018. június 23-án © AFP / EPA Andy Rain

Az EU-s terv szerint, ha kútba esik a megegyezés, akkor a britekkel kötött minialkukkal kellene megpróbálni semlegesíteni a rendezetlen kilépés káros következményeinek a hatását. A brüsszeliek félelmeit növeli, hogy néhány napja kiderült, Dominic Raab Brexit-ügyi brit miniszter már az egyes tagállamok vezetőinek küldött üzenetben szorgalmazta különféle kétoldalú egyezmények megkötését. Raab egyebek mellett a légiközlekedés, illetve a szállítás terén szorgalmazta a különalkukat, mert Londonban attól tartanak, teljes káosz alakulhat ki a közlekedésben, ha nem sikerült átfogó megegyezést kötni a Brexitről. Már tudni lehet, hogy e nélkül a brit autósok jogosítványa sem lesz érvényes az EU-ban, és az is kiderült, hogy a nagy-britanniai autógyárak is készülnek már a megegyezés elmaradására: az üzemek alkatrészeket halmoznak fel, s megváltoztatták a gyártási menetrendet is.

Michel Barnier és Dominic Raab © AFP pool / Viginia Mayo

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Angela Merkel német kancellár is elutasította May Brexit-javaslatait. „Nem lehet valaki úgy egy közösség tagja, hogy egy területen benne lenne, három másikban pedig nem” – mondta a német kancellár, majd azt is hangsúlyozta, nem szeretné, ha London időt próbálna nyerni.

„Hat-nyolc intenzív hetünk van arra, hogy megegyezzünk”

– mondta Merkel.

Theresa May és Angela Merkel © AFP / Christof Stache

Jeremy Corbyn munkáspárti vezető ugyan nem mondta ki egyértelműen, hogy a párt képviselői elutasítják a Brexit-megállapodást, csak olyan feltételeket szabott az elfogadásra, amelyek aligha teljesíthetőek. Például azt, hogy Brüsszel a jövőben is adja meg pontosan ugyanazokat a kedvezményeket, amelyeket Nagy-Britannia a közös piac és a vámunió részeseként élvezett. Vagy azt, hogy a megegyezés garantálja, hogy a jövőben is szoros viszony marad London és Brüsszel között.

„Ha a parlament leszavazza a Brexit-megegyezést, vagy egyáltalán nem születik alku, akkor harcolni fogunk a választások előrehozataláért. A megegyezés nélküli kilépés nemzeti katasztrófa lenne”

– mondta Corbyn a munkáspártiak e heti, liverpooli, leginkább választási nagygyűlésre emlékeztető konferenciáján.

Jeremy Corbyn © AFP / Paul Ellis

A Munkáspárt úgy döntött, ha nem sikerül kierőszakolni a választások előrehozatalát, s a parlament elfogadja a Brüsszellel kötött alkut, akkor legalább azt el kell érni, hogy rendezzenek népszavazást a Brexit-megállapodás elfogadásáról. Bár sok munkáspárti politikus azt is szorgalmazta, hogy a népszavazáson ne csak azt kérdezzék meg a választóktól, hogy elfogadják vagy elutasítják a megállapodást, hanem azt is, hogy a jelenlegi körülmények között nem akarnak inkább az EU-ban maradni. Ezt az opciót végül visszavonták, brit lapjelentések szerint azért, mert a Munkáspártban sokan attól tartanak, ha túlzottan maradáspártinak tűnnek, megrendül a támogatottságuk több olyan munkáspárti többségű körzetben, ahol a voksolók inkább a Brexit felé hajlanak. Annak ellenére sok ilyen körzet van, hogy a felmérések szerint a munkáspárti voksolók 86 százaléka újabb népszavazást akar, s többségük megtartaná a britek EU-tagságát. Az is a munkáspártiak óvatosságát mutatja, hogy amikor Corbynt megkérdezte a BBC tudósítója, hogy miképpen szavazna, ha lenne egy új EU-referendum, ezt válaszolta: ez egy hipotetikus kérdés.

A konzervatívok többsége el akarja kerülni a csak 2022-ben esedékes választások előrehozatalát, May szerint egy újabb szavazás nem állna a nemzet érdekében. Viszont ellentétben más tory vezetőkkel, már nem zárta ki az új választást.

„Most azon dolgozom, hogy a nemzet érdekében egy jó megegyezést hozzak haza Brüsszelből.”

May szerint ugyanakkor Nagy-Britanniának jobb lenne megállapodás nélkül kilépnie az EU-ból, mint egy rossz alku szabályai szerint.

Theresa May © AFP / Christof Stache

May egyben védelmébe vette azt a londoni kormánydöntést, melynek értelmében a Brexit után Nagy-Britanniába bevándorolni akaró EU-s polgárokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a máshonnan érkezőkre - ezt már a brit Brexit-ügyi miniszter helyettese is előrevetítette, amikor nemrég interjút adott a hvg.hu-nak. A kabinet döntése szerint a jövőben nem a származási ország, hanem a jelentkező képzettsége alapján döntik majd el, hogy dolgozhat-e az Egyedsült Királyságban. „A jól képzettek bevándorlása jóval kedvezőbb az ország gazdasága számára, mint a képzetleneké. Az új bevándorlási rendszernek erre az elvre kell épülnie” – mondta Sajid Javid belügyminiszter, miután a kormány elfogadta migrációügyi tanácsadó bizottsága, a MAC javaslatát a jelenlegi rendszer gyökeres átalakítására. A bevándorlók számának jelentős csökkenését eredményező új rendszer 2020 decemberétől lép majd életbe.