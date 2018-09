Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan cégek áltak már az ötlet mögé, mint a Pirelli. Most egy dizájnercég tervezgette a külsejét is.","shortLead":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan...","id":"20180930_ferrari_250_gto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4ea35b-d795-4b71-b2e2-6b864d8081aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:09","title":"Megálmodták a legdrágább Ferrari mai változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi kutatócsoportja vizsgálatairól, az egyedülálló Kutya Agy- és Szövetbankról is mesélt nekünk, valamint arról, hogy miként ismerhetünk magunkra egy öreg kutyában. ","shortLead":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi...","id":"20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ed3bd-2290-43e0-b41f-b58749ff0d31","keywords":null,"link":"/elet/20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:00","title":"Tanuljon öregedni a kutyájától!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896ca3e2-ae5d-4d9e-9a09-c733679c30d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellen Barkin színésznőt a főbírójelölt vallomása a saját erőszakolójának a szavaira emlékeztette.","shortLead":"Ellen Barkin színésznőt a főbírójelölt vallomása a saját erőszakolójának a szavaira emlékeztette.","id":"20180929_Lattam_ferfiakat_ugy_sirni_mint_Kavanaugh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=896ca3e2-ae5d-4d9e-9a09-c733679c30d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74974b-8ddd-49b3-9696-30da460b823b","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Lattam_ferfiakat_ugy_sirni_mint_Kavanaugh","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:05","title":"„Láttam férfiakat úgy sírni, mint Kavanaugh”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"Kőbányai János","category":"velemeny","description":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók, cigányok, LMBTI személyek egymás mellé állítása szerinte nemcsak sértően lealacsonyító, hanem ostobán sztereotip-előítéletes is. Vélemény.","shortLead":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók...","id":"20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f47b7-ee93-4801-af7b-4e7cfc32d777","keywords":null,"link":"/velemeny/20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:50","title":"Magyar zsidók a Sargentini-jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton már arról beszélt, hogy le kellene váltani Dmitrisz Avramopuloszt.","shortLead":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton...","id":"20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b0ff0f-18cc-458b-919f-779afdb9df0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:54","title":"Orbán után Deutsch is nekiment az unió migrációügyi biztosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.","shortLead":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új...","id":"20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a5347e-2747-4fc1-b3d5-0651ebea315a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:03","title":"Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar úszó 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón lett aranyérmes.","shortLead":"A magyar úszó 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón lett aranyérmes.","id":"20180928_Ket_gyozelemmel_jo_idokkel_kezdett_Hosszu_Katinka_Eindhovenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db854c04-4adb-4ea7-a296-41f6ff9ecd50","keywords":null,"link":"/sport/20180928_Ket_gyozelemmel_jo_idokkel_kezdett_Hosszu_Katinka_Eindhovenben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:55","title":"Két győzelemmel, jó időkkel kezdett Hosszú Katinka az úszó vk eindhoveni állomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","shortLead":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","id":"20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf568153-7ae6-49a9-b761-fde57f00c6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:09","title":"A Szabad Péccsel bővülhet Ungár Péter \"médiabirodalma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]