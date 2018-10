Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta keringenek információk arról, hogy ő kerülhet az összes kormánypárti médiumot bekebelező gigaholdingjának élére, lehetséges, hogy ennek a folyamatnak az egyik lépését látjuk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta...","id":"20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7618b73e-b693-42a6-b6a5-b87a10ba6c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","timestamp":"2018. október. 01. 09:45","title":"A közmédia eddigi vezére került az ECHO TV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","shortLead":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","id":"20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee7ada3-f1cd-4d10-8e17-96b6d90d5ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:06","title":"Csúnyán elrontotta az MTI Rétvári nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legutóbb a Leganéstől kaptak ki, most majdnem otthon verte meg őket a Bilbao.","shortLead":"Legutóbb a Leganéstől kaptak ki, most majdnem otthon verte meg őket a Bilbao.","id":"20180929_Szenved_kuzd_es_pontokat_veszit_a_Barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9317967d-1079-4d59-96ef-98c520610b9e","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Szenved_kuzd_es_pontokat_veszit_a_Barcelona","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:53","title":"Szenved, küzd és pontokat veszít a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed27b455-b0b9-43b2-994b-b5a676a2bc49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne” az volt, hogy új klipjében egy melltartóra vette fel zakóját, s a képsorokon jól látszott az alsónemű is.","shortLead":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne” az volt, hogy új klipjében...","id":"20181001_Melltartoban_enekelt__halalos_fenyegeteseket_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed27b455-b0b9-43b2-994b-b5a676a2bc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e6925b-5251-475d-bf31-1610b563ea91","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Melltartoban_enekelt__halalos_fenyegeteseket_kapott","timestamp":"2018. október. 01. 10:44","title":"Melltartóban énekelt – halálos fenyegetéseket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","shortLead":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","id":"20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d797bd40-d7be-4259-8dd3-d70a1f57c0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:17","title":"Méghogy unalmas pásztorélet? Mindjárt más, ha sportkocsival lehet terelni a birkákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","shortLead":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","id":"20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029c541-c1a3-4c92-b94f-6a13cf1d48a9","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:25","title":"Legyőzte a Ferencváros az Újpestet, továbbra is veretlen a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","shortLead":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","id":"20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f5fcd-2a9c-4581-8b79-186723406882","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Hullámmedencében fürdött, majd agyevő amőba miatt meghalt egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]