[{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták regisztrációját.","shortLead":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták...","id":"20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7463e2e-18f7-4a64-a7a8-966986f503cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. október. 04. 13:09","title":"Végül csak kiköthetett Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_horthy_miklos_takaro_mihaly_pim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fbc2d6-1421-4785-aeb2-06d56449acec","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_horthy_miklos_takaro_mihaly_pim","timestamp":"2018. október. 04. 17:09","title":"Odavan Horthyért a leendő új kulturális intézményvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle a tiszteletbeli kanadai állampolgárságot, amit korábban neki ítéltek.","shortLead":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle...","id":"20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd7c63-c126-4b7d-a05b-340758f3673c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","timestamp":"2018. október. 03. 05:17","title":"Megfosztották kanadai állampolgárságától a mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze. A propagandának beillő felvételen a bíró nem kertel, elmeséli, mikor köteleződött el végleg az OBH elnökének.","shortLead":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze...","id":"20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9fdff1-f5e4-4b77-9f29-dd43b31033ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Propagandának is ciki videóban bálványozza Handó Tündét egy bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","shortLead":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","id":"20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44dd062-36f9-4649-97ae-f3a30a049e68","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Rossz nézni, ahogy kárba megy 30 ezer liter Prosecco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","shortLead":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","id":"20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51537338-3514-43ac-8e70-d435897a399b","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","timestamp":"2018. október. 04. 08:48","title":"Pérez Carlos lett a Telekom Veszprém másodedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]