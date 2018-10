Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","shortLead":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","id":"20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c23e0e-87bc-4f50-a5c2-cd8872fb5c27","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","timestamp":"2018. október. 03. 16:59","title":"Nézze meg ezt a kismalacot, ahogy egy kuvasszal szemtelenkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","shortLead":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","id":"20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065e7ed9-86f3-405a-a2b8-8b08e8a5ae09","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","timestamp":"2018. október. 04. 13:08","title":"Megszűnő migrációs nyomás: \"fantomveszedelemről\" beszél a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Állami tulajdonba kell venni az esztergomi képviselőtestület által augusztus végén ingyenesen felajánlott, Szent István tér 4. alatti műemlék épületet a Déli Kanonoksoron – erről jelent meg kormányhatározat kedd este.","shortLead":"Állami tulajdonba kell venni az esztergomi képviselőtestület által augusztus végén ingyenesen felajánlott, Szent István...","id":"20181003_Esztergomba_kerulhet_a_Kozigazgatasi_Felsobirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe033a4b-448c-4678-89db-c05627a80394","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Esztergomba_kerulhet_a_Kozigazgatasi_Felsobirosag","timestamp":"2018. október. 03. 08:33","title":"Esztergomba kerülhet a Közigazgatási Felsőbíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról alkotott nézeteit fejti ki a világhírű fizikus. ","shortLead":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról...","id":"20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a3c18f-abda-4331-9353-35232015a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","timestamp":"2018. október. 04. 07:02","title":"Elővették Einstein legendás, kézzel írt Isten-levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét – tájékoztatott csütörtökön a kijevi tárca a honlapján megjelent közleményében.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia...","id":"20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9956b3-4090-4a3e-b75a-84ef69f9a390","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 10:50","title":"Kiutasította Ukrajna a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott kellene közbeavatkoznia, amikor az emberek elindulnak a hajléktalanság felé vezető úton, de csak a szociális dolgozók extrém munkabírásában lehet reménykedni – írja a Habitat for Humanity Magyarország lakhatási szegénységről szóló idei jelentése. Ennek a főbb megállapításait gyűjtöttük össze.","shortLead":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott...","id":"20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc29ac0-287e-44b1-9637-15ed1e1f42ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","timestamp":"2018. október. 02. 17:30","title":"A kormány is látja, hogy százezreket fenyeget a hajléktalanság, de nem tesz semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]