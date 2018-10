Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára. Török elmondta, mi ezzel a baj.","shortLead":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve...","id":"20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4d98a-f23c-42ba-aed8-837402869763","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","timestamp":"2018. október. 02. 13:39","title":"Török Gábor elmondta, mi kell ahhoz, hogy ne mindent a politikusok uraljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","shortLead":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","id":"20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4eb750-d805-412e-a522-93bed0805997","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","timestamp":"2018. október. 03. 19:43","title":"Megint baleset érte a biciklist, akit négy éve elsodort egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak.","shortLead":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz...","id":"20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059428-627d-4a9c-9e1d-b4e2d7ab6788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","timestamp":"2018. október. 03. 06:30","title":"\"Azért ez egy vicc\" – nevetnek a polgármesterek a kormány falufejlesztési ötletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","shortLead":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","id":"20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6f29-8aba-4e6d-857a-303f11a76271","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-bajnokságban dolgozó húsz vezetőedző közül José Mourinhónak, a Manchester United trénerének az elbocsátását tarja a legvalószínűbbnek az egyik legismertebb angol fogadóiroda.","shortLead":"Az angol labdarúgó-bajnokságban dolgozó húsz vezetőedző közül José Mourinhónak, a Manchester United trénerének...","id":"20181003_jose_mourinho_manchester_united_menesztes_fogadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7792-5283-4e06-b5fb-5bdfcc40491e","keywords":null,"link":"/sport/20181003_jose_mourinho_manchester_united_menesztes_fogadas","timestamp":"2018. október. 03. 15:04","title":"Mourinho menesztésére fogadna? Nem keresne vele sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00c15e3-c69f-4093-b1d8-782cb8d9fce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","shortLead":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","id":"20181003_Elkepeszto_szovicekkel_csabitja_a_jovo_bortonoreit_a_buntetesvegrahajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00c15e3-c69f-4093-b1d8-782cb8d9fce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07020f-604d-4037-907d-3026eeedf073","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elkepeszto_szovicekkel_csabitja_a_jovo_bortonoreit_a_buntetesvegrahajtas","timestamp":"2018. október. 03. 13:48","title":"Elképesztő szóvicekkel csábítja a jövő börtönőreit a büntetés-végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden ismerősünk aktív, elérhető, látható lett – még azok is, akikkel beállításaink szerint nem is kellene látnunk egymást. Kiderült, több olvasónknál is hasonló helyzet állt elő. Kis hiba, de nagyon kellemetlen pillanatokat okozhat.","shortLead":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden...","id":"20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567fd63-ccd5-4ddd-97d8-db9202fbd0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","timestamp":"2018. október. 02. 20:23","title":"Káosz van a Facebook Messengeren, ön is tapasztalja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]