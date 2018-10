Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ljubomir Vranjes távozik a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.","shortLead":"Ljubomir Vranjes távozik a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.","id":"20181005_megvalik_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitanytol_a_kezilabda_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c3545c-4ef1-4286-a380-3841e0d625cf","keywords":null,"link":"/sport/20181005_megvalik_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitanytol_a_kezilabda_szovetseg","timestamp":"2018. október. 05. 13:04","title":"Döntött Vranjes sorsáról a kéziszövetség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","shortLead":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","id":"20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a37ce-26a3-4a18-9363-fbe5aac7f5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","timestamp":"2018. október. 03. 15:18","title":"Mennie kell a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről Prőhle Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","shortLead":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","id":"20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fda985-9636-46c2-9ed4-4609d4fca246","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","timestamp":"2018. október. 04. 17:56","title":"A DK és az MSZP is feljelentést tesz a kirúgott szívsebész betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","shortLead":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","id":"20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c27033c-18bb-4349-9498-61ea2b81e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","timestamp":"2018. október. 04. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Készüljön, jön az új, gyorsabb és stabilabb Wi-Fi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Második csoportmeccsére készül a Mol Vidi FC az angol Chelsea FC otthonában az Európa Ligában. Bár a londoniak trénere várhatóan pihentetni fogja a legjobbjait, a fehérvári játékosok így is világsztárok ellen szerepelhetnek.","shortLead":"Második csoportmeccsére készül a Mol Vidi FC az angol Chelsea FC otthonában az Európa Ligában. Bár a londoniak trénere...","id":"20181004_chelsea_vidi_europa_liga_csoportmeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a4b89-67a3-47c5-b5d1-d9414775db89","keywords":null,"link":"/sport/20181004_chelsea_vidi_europa_liga_csoportmeccs","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"Oroszlánvadászatra indul a Vidi – nem csak turisták akarnak lenni Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]