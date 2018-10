Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki.","shortLead":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint...","id":"20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed00f85-69c9-4000-a435-d402509405d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","timestamp":"2018. október. 04. 15:49","title":"Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","shortLead":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","id":"20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c27033c-18bb-4349-9498-61ea2b81e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","timestamp":"2018. október. 04. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Készüljön, jön az új, gyorsabb és stabilabb Wi-Fi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a magas kamatok miatt más hitelből visszafizette. ","shortLead":"És a magas kamatok miatt más hitelből visszafizette. ","id":"20181004_Jelenleg_semmivel_nem_tartozunk_Oroszorszagnak_a_paksi_bovites_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1dd4ff-e366-4d7c-8e41-e7975103fe57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Jelenleg_semmivel_nem_tartozunk_Oroszorszagnak_a_paksi_bovites_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 16:41","title":"Paks II.-ből még szinte semmi sincs, de már az orosz gigahitel 80 százalékát lehívta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71fa4f1-b9f5-4c46-9a75-279b9bf6a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák elnökválasztási kampányra készülő magyar politikus hetente ad közzé számára kedves fotókat.\r

\r

","shortLead":"A szlovák elnökválasztási kampányra készülő magyar politikus hetente ad közzé számára kedves fotókat.\r

\r

","id":"20181005_Meglepo_fotosorozattal_kampanyol_Bugar_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71fa4f1-b9f5-4c46-9a75-279b9bf6a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41de101a-877d-4f42-90c0-05251e6d549f","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Meglepo_fotosorozattal_kampanyol_Bugar_Bela","timestamp":"2018. október. 05. 13:34","title":"Meglepő fotósorozattal kampányol Bugár Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1de1de1-bfb8-43f5-8826-3d394c766080","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felavatták Göncz Árpád író, műfordító, néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. kerületben, a róla elnevezett városközpontban pénteken.","shortLead":"Felavatták Göncz Árpád író, műfordító, néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. kerületben, a róla elnevezett...","id":"20181005_Szobrot_kapott_Goncz_Arpad_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1de1de1-bfb8-43f5-8826-3d394c766080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283024b-97fe-4789-8773-2415f4b49291","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Szobrot_kapott_Goncz_Arpad_a_XIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 05. 13:55","title":"Szobrot kapott Göncz Árpád a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"","category":"kkv","description":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","shortLead":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","id":"20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abb4d14-493a-4619-9abd-e203f89fda4a","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","timestamp":"2018. október. 05. 11:11","title":"Tömeges magyar céghalál – nincs megállás, csak lassulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]