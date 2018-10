Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabát jövő februárra várják. ","shortLead":"A kisbabát jövő februárra várják. ","id":"20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551de39-d4a8-41be-b08d-8b1e7a8c3a5b","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","timestamp":"2018. október. 04. 17:38","title":"Második gyermekét várja Rezes Judit és Szabó Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6793438f-559c-46b5-87ee-d8918be1e0fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy I. kerületi társasház második emeletének nem túl nagy lakásába épített profi Boeing-szimulátort Föső Péter. Bármely pilóta gyakorolhatna itt, de a nem olcsó szerkezetet csak ő használja. „Mindenkinek van valami hobbija, nekem ez” – mondja.","shortLead":"Egy I. kerületi társasház második emeletének nem túl nagy lakásába épített profi Boeing-szimulátort Föső Péter. Bármely...","id":"20181003_repulogep_szimulator_pilotafulke_boeing_737_hobbi_lakas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6793438f-559c-46b5-87ee-d8918be1e0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89510a00-c7b2-426e-8717-c6659b21f501","keywords":null,"link":"/elet/20181003_repulogep_szimulator_pilotafulke_boeing_737_hobbi_lakas_","timestamp":"2018. október. 03. 20:00","title":"A fél nappaliját elfoglalja egy pilótafülke, de így Boeinggel „repkedhet” a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki.","shortLead":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint...","id":"20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed00f85-69c9-4000-a435-d402509405d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","timestamp":"2018. október. 04. 15:49","title":"Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8454112-bff9-4dde-9cb0-881de98d3a36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valami lebegő papírdarab az elnök talpán ragadt, és ez remekül látszott az összes felvételen, ahogy sétált fel az elnöki gépre.","shortLead":"Valami lebegő papírdarab az elnök talpán ragadt, és ez remekül látszott az összes felvételen, ahogy sétált fel...","id":"20181005_WCpapirnak_latszo_valamivel_a_talpan_lepkedett_fel_Trump_a_repulojere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8454112-bff9-4dde-9cb0-881de98d3a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb3f05d-13b5-451f-8441-0b71b8774fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_WCpapirnak_latszo_valamivel_a_talpan_lepkedett_fel_Trump_a_repulojere","timestamp":"2018. október. 05. 13:55","title":"WC-papírnak látszó valamivel a talpán lépkedett fel Trump a repülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében hiányzik a legtöbb szakember az ellátásból. Közben tömegével hirdetik eladásra körzetüket a még praktizáló háziorvosok.","shortLead":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében...","id":"20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b24000-7eda-4426-9cc4-8af6967418dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","timestamp":"2018. október. 04. 15:35","title":"Egy garázs áráért sem kell praxis – 18 településen 13 éve nincs orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására. A hídomlás által érintett vasútvonalon is pénteken indult csak újra a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására...","id":"20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8c811f-1c76-48dc-971d-f54578ba8d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","timestamp":"2018. október. 05. 14:37","title":"Másfél év alatt pótolhatják a leomlott genovai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]