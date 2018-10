Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csányi Sándorhoz és a Garancsi Istvánhoz köthető repülők is hazaindultak Londonból, onnan, ahol előző este a Videoton játszott Európa Liga meccset a Chelsea ellen.","shortLead":"A Csányi Sándorhoz és a Garancsi Istvánhoz köthető repülők is hazaindultak Londonból, onnan, ahol előző este a Videoton...","id":"20181005_Hazaindultak_Angliabol_a_gepek_amelyeket_Orban_is_szokta_hasznalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e3b31-0954-4852-b1ce-04281c37cc6c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Hazaindultak_Angliabol_a_gepek_amelyeket_Orban_is_szokta_hasznalni","timestamp":"2018. október. 05. 12:57","title":"Hazaindultak Angliából a gépek, amelyeket Orbán is szokott használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor az érkező helikopter egyszer csak a földnek vágódott.","shortLead":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor...","id":"20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db40b7-507a-49ea-8f91-09b31cc586be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","timestamp":"2018. október. 04. 14:51","title":"Elkapkodhatta a landolást a pilóta, a földről pattant vissza a mentőhelikopter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1de314b-f53f-481c-8d21-5ad48789aa84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christian Bale ismét egy ellentmondásos figura bőrébe bújt: a Fehér Ház szürke eminenciásaként akár egy Oscar-díjjal is gazdagabb lehet.","shortLead":"Christian Bale ismét egy ellentmondásos figura bőrébe bújt: a Fehér Ház szürke eminenciásaként akár egy Oscar-díjjal is...","id":"20181004_Christian_Bale_felismerhetetlenre_hizott_hogy_eljatssza_Dick_Cheneyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1de314b-f53f-481c-8d21-5ad48789aa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcc9ad3-c205-4baf-b092-285ef4de7d80","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Christian_Bale_felismerhetetlenre_hizott_hogy_eljatssza_Dick_Cheneyt","timestamp":"2018. október. 04. 14:00","title":"Christian Bale felismerhetetlenre hízott, hogy eljátssza Dick Cheney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakma is a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A szakma is a sajtóból értesült róla.","id":"20181004_Az_Orban_Rahelhez_kotodo_divatugynokseg_kepviselte_Magyarorszagot_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1df31fc-d4e8-41a8-84b3-78b26af6e422","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Az_Orban_Rahelhez_kotodo_divatugynokseg_kepviselte_Magyarorszagot_Londonban","timestamp":"2018. október. 04. 15:35","title":"Az Orbán Ráhelhez kötődő divatügynökség képviselte Magyarországot Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","shortLead":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","id":"20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a305d5-4749-4288-b870-c729d6a81fcf","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","timestamp":"2018. október. 05. 19:22","title":"Luis Enrique menő módon hirdetett keretet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét – tájékoztatott csütörtökön a kijevi tárca a honlapján megjelent közleményében.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia...","id":"20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9956b3-4090-4a3e-b75a-84ef69f9a390","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 10:50","title":"Kiutasította Ukrajna a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo kév éve már bemutatott egy érdekes eszközt, amely hajlékonyságával vonzotta magára a tekintetet. Most úgy tűnik, hogy a különleges mobil időközben elkészült, egy felvétel legalábbis ezt sejteti. ","shortLead":"A Lenovo kév éve már bemutatott egy érdekes eszközt, amely hajlékonyságával vonzotta magára a tekintetet. Most...","id":"20181005_lenovo_hajlithatos_telefon_osszehajthato_kijelzo_flexibilis_kijelzo_hajlekony_telefon_nubia_alpha_samsung_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b3c98e-cecc-4d18-8f1f-5d69143a9434","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_lenovo_hajlithatos_telefon_osszehajthato_kijelzo_flexibilis_kijelzo_hajlekony_telefon_nubia_alpha_samsung_huawei","timestamp":"2018. október. 05. 13:03","title":"Érdekes videó: így működik majd a Lenovo hajtogatható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","shortLead":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","id":"20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887f4245-c333-4d7a-b585-f8180637f368","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","timestamp":"2018. október. 04. 15:01","title":"Elfogadta a nyelvtörvényt az ukrán parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]