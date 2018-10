Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű változatát is.","shortLead":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű...","id":"20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c443e-d2c0-4d5d-a2d4-035d62c6bec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","timestamp":"2018. október. 03. 08:21","title":"Nem tartott sokáig: máris itt az új 3-as BMW sportos M-csomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa78b00-0ce8-4e02-b1b5-3e5e0c9ed9df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Ime_az_elfogulatlan_sportriporter_amelyik_puszilkodva_bucsuzik_Messitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa78b00-0ce8-4e02-b1b5-3e5e0c9ed9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a265f2-de11-4329-aa0d-e72fa0678c0c","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Ime_az_elfogulatlan_sportriporter_amelyik_puszilkodva_bucsuzik_Messitol","timestamp":"2018. október. 04. 16:23","title":"Íme az elfogulatlan sportriporter, aki puszilkodva búcsúzik Messitől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket, ilyenkor leszerződnek olyan céggel, aki szakképzett, alkalmi munkaerőt, bérnővért közvetít – írja a Magyar Narancs. Az adminisztráció is kevesebb, mert az ápolók a cégtől kapják a fizetésüket. Ez a pénz azonban köszönőviszonyban sincs azzal, mint amennyit a pályaelhagyó ápolók kereshetnek.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi...","id":"20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0bb4df-c207-4827-9bb1-c6521b6437a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"A bérnővérség rossz megoldás, inkább Lidl-pénztárosnak állnak a kiégett ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó...","id":"20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f76955-89f8-4a4a-881d-4577379c5a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 05. 05:30","title":"Jelentősen tovább emelkedett az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek el.","shortLead":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek...","id":"20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497d06f9-40c3-44bb-bbfc-a54f422a858a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Elájult egy fideszes képviselő a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most hagyta jóvá a Gazdasági Versenyhivatal.","shortLead":"Most hagyta jóvá a Gazdasági Versenyhivatal.","id":"20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a48100-89b8-4f97-9f25-3a14b3b6b23f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","timestamp":"2018. október. 04. 13:26","title":"Tíz Tescóba költözik be a Media Markt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]