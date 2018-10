Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos jelentés szerint három év alatt mintegy 6000 olyan weboldalt tettek elérhetetlenné Oroszországban, melyek illegális tartalmat talált a hatóság. Az eredményesség kérdéses: miközben úgy tűnik, hogy ártatlan oldalak is áldozatul eshetnek az intézkedéseknek, a filmletöltés továbbra is virágzik.","shortLead":"A hivatalos jelentés szerint három év alatt mintegy 6000 olyan weboldalt tettek elérhetetlenné Oroszországban, melyek...","id":"20181005_illegalis_letoltes_szerzoi_jog_kalozoldal_blokkolasa_oroszorszag_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078626-f285-4ef7-b989-12e8085a2334","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_illegalis_letoltes_szerzoi_jog_kalozoldal_blokkolasa_oroszorszag_putyin","timestamp":"2018. október. 05. 10:03","title":"Gőzerővel blokkolják a weboldalakat Putyinék, és ennek nem mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","shortLead":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","id":"20181004_orvos_ugyelet_edeleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aed011-226e-49dd-a2d6-7a1ffef2cae4","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_orvos_ugyelet_edeleny","timestamp":"2018. október. 04. 16:25","title":"Alig marad orvos, aki vállalná az ügyeletet, annyira kevés pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő az övé.","shortLead":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő...","id":"20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511afc71-35f4-496c-a711-4e83dc9754d4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","timestamp":"2018. október. 04. 16:48","title":"Segítsen nekünk megfejteni Orbán Viktor gyöngybetűinek rejtélyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5988abe5-33cc-4016-8be2-61b346464923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikai elemzésnek indult, élő természetfilm lett belőle.","shortLead":"Politikai elemzésnek indult, élő természetfilm lett belőle.","id":"20181004_Amikor_egy_bogar_jobban_megijeszti_a_BBCt_mint_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5988abe5-33cc-4016-8be2-61b346464923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a0cd46-5388-4a51-9820-c2bda1e5687a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Amikor_egy_bogar_jobban_megijeszti_a_BBCt_mint_a_Brexit","timestamp":"2018. október. 04. 19:29","title":"Amikor egy bogár jobban megijeszti a BBC-t, mint a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket, ilyenkor leszerződnek olyan céggel, aki szakképzett, alkalmi munkaerőt, bérnővért közvetít – írja a Magyar Narancs. Az adminisztráció is kevesebb, mert az ápolók a cégtől kapják a fizetésüket. Ez a pénz azonban köszönőviszonyban sincs azzal, mint amennyit a pályaelhagyó ápolók kereshetnek.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi...","id":"20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0bb4df-c207-4827-9bb1-c6521b6437a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"A bérnővérség rossz megoldás, inkább Lidl-pénztárosnak állnak a kiégett ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca65e28-650c-4f53-81e6-b0e192faf1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","timestamp":"2018. október. 05. 16:58","title":"Autó és vonat ütközött Bajánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra írt arról, hogy a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést, hogy vállalati titkokat szimatoljon ki. Az érintettek egytől egyig cáfolják a lap állítását. ","shortLead":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra...","id":"20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a8f3b-b07f-4a59-a20f-5da4ba82bd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 04. 19:35","title":"Rizsszemnyi chipekkel kémkedhetett Kína az Apple és az Amazon ellen is, hogy adatokat lopjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]