[{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos ámokfutást rendezett az Instagramon.","shortLead":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos...","id":"20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f258a-d099-480d-9e23-df5064913c52","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","timestamp":"2018. október. 10. 12:34","title":"Csődbe viheti furcsa viselkedésével a tulajdonos a világhírű „abnormális” kozmetikai márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is helyreáll, addigra már valószínűleg késő lesz az emberiség számára.","shortLead":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is...","id":"20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eba63e-d222-4e5d-b37e-630ba9e880ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","timestamp":"2018. október. 09. 09:03","title":"Megszólalt David Attenborough: meg kell állítanunk a népességnövekedést, különben végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler Miklósék a társadalombiztosítás által ingyen biztosított ellátások körét akarták átszabni. Erről ír e heti számában a HVG.","shortLead":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler...","id":"20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8194db6-0276-4f7d-8111-26ea4983e987","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","timestamp":"2018. október. 10. 12:04","title":"Kásler és a \"lehetetlen küldetés\": hangos botrányok és feszítő személyi konfliktusok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag felturbózott dokumentumfilmmel készült az évfordulóra.","shortLead":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag...","id":"20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2033f5-df99-444e-a8ff-cd103ce71095","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","timestamp":"2018. október. 10. 10:56","title":"A Gyűrűk Ura rendezője kiszínezte az első világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is előfordultak, de egyre durvábbak lesznek. Jávor a kormány hazaárulós retorikáját okolja, emiatt durvulnak el a választópolgárok. Feljelentést tesznek, de Jávor nem sokat vár a nyomozástól.","shortLead":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is...","id":"20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c2ac8-1a93-4aa3-90c8-8f76c8635af4","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","timestamp":"2018. október. 09. 12:18","title":"Fekáliával bekent és kővel betört ablak: durvul a helyzet Jávor Benedeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","id":"20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27394804-6261-4ea8-b728-d2656742266f","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","timestamp":"2018. október. 09. 13:18","title":"Botrányba fulladt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]